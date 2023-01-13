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鏡頭下的日常生活與時代變遷 「續行─沈昭良攝影展」宜蘭開幕

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
「續行─沈昭良攝影展」今晚舉辦開幕典禮，沈昭良為觀眾解說作品意涵。圖／文化局提供
「續行─沈昭良攝影展」今晚舉辦開幕典禮，沈昭良為觀眾解說作品意涵。圖／文化局提供

「續行─沈昭良攝影展」自去年12月29日到今年3月19日在羅東文化工場展出，包含「映像‧南方澳」與「STAGE」兩大系列作品，從30年前的漁港小鎮，到五光十色的舞台車，用攝影為時代留下刻痕，今晚舉辦開幕典禮，特別安排一輛舞台車到廣場展示。

沈昭良，54歲，台南人，曾經當過記者，後專職攝影，作品系列「映像‧南方澳」、「STAGE」等在世界各地展出，跨越25個國家、50多個城市，獲得多項國際大獎。這次展出，回到了第一個作品系列「映像‧南方澳」誕生的宜蘭，沈昭良說，「就像回到家一樣」。

攝影展以「續行」為名，展現後疫情時代重新開始的決心。展覽的兩個系列作品，「映像‧南方澳」紀錄南方澳小鎮30年來的變遷，透過一個個鏡頭重現了港口的起落；「STAGE」以舞台車為主角，展示台灣鄉土的傳統文化，以直率的目光凝視日常生活中的魔幻記憶。

縣府文化局視覺藝術科員黃詩珍回憶，10多年前因宜蘭美展與沈昭良認識，一直想邀請他展覽作品，經過波折，去年開始具體規劃。沈昭良親自操刀布設展場，力求表現出最真實的想法，「透過攝影找到自己，以及自己在社會中的意義」。

文化部主任秘書陳登欽表示，沈昭良的作品能帶動更多人認識這塊土地；蘇澳鎮長李明哲感嘆鏡頭下南方澳漁港的變遷，邀請大家看完攝影展後也能到當地走走；沈昭良感性表示，今年是南方澳建港100周年，曾經繁榮的漁港是他藝術攝影的起點，希望之後有機會將作品回贈。

「STAGE」以舞台車為主角，以直率的目光凝視日常生活中的魔幻記憶。記者陳敬丰／攝影
「STAGE」以舞台車為主角，以直率的目光凝視日常生活中的魔幻記憶。記者陳敬丰／攝影
「續行─沈昭良攝影展」自去年12月29日到今年3月19日在羅東文化工場展出，包含「映像‧南方澳」與「STAGE」兩大系列作品。記者陳敬丰／攝影
「續行─沈昭良攝影展」自去年12月29日到今年3月19日在羅東文化工場展出，包含「映像‧南方澳」與「STAGE」兩大系列作品。記者陳敬丰／攝影
「續行─沈昭良攝影展」今晚舉辦開幕典禮，特別安排一輛舞台車到廣場展示。記者陳敬丰／攝影
「續行─沈昭良攝影展」今晚舉辦開幕典禮，特別安排一輛舞台車到廣場展示。記者陳敬丰／攝影
「映像‧南方澳」紀錄南方澳小鎮30年來的變遷，展示漁港曾經的榮景。記者陳敬丰／攝影
「映像‧南方澳」紀錄南方澳小鎮30年來的變遷，展示漁港曾經的榮景。記者陳敬丰／攝影
「續行─沈昭良攝影展」今晚舉辦開幕典禮，沈昭良與來賓合影。圖／文化局提供
「續行─沈昭良攝影展」今晚舉辦開幕典禮，沈昭良與來賓合影。圖／文化局提供

宜蘭

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