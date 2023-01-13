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台灣大哥大愛心銀髮宴 疫後首度實體陪伴花蓮長輩圍爐

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
「第16屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」今天在花蓮鳳林與光福日照中心舉辦，台灣大志工與長輩們相見歡。圖／台灣大哥大提供
「第16屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」今天在花蓮鳳林與光福日照中心舉辦，台灣大志工與長輩們相見歡。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大睽違3年，今天再度攜手一粒麥子基金會，疫後首次實體舉辦「第16屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」，63位志工代表到花蓮陪伴長輩買年菜、圍爐、唱歌跳舞和揮毫，台灣大還準備千元禮券，送給300多位長輩，感受溫暖年味。

台灣大哥大副總經理暨基金會執行長劉麗惠表示，台灣大從2008年起，每年農曆年前發動100名志工到花蓮舉辦銀髮宴，送暖給100位獨居長輩。前2年因疫情改為「志工家訪」結合「視訊送暖」取代圍爐，降低長輩們染疫風險，透過視訊問候讓愛心不中斷，志工們都相信「疫情終會過去，溫暖仍舊繼續」。

好不容易盼到疫情解封，再次送暖到花蓮，行前透過「微樂平台」，短短5天就向同仁募集到123份年節禮品，今天一早63位台灣大哥大志工來到花蓮，陪伴一粒麥子鳳林、光福中心共39位長輩，以手把手的方式，到超市採買年菜，接著展開「第16屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」，以兔年為諧音，發想主題「Nice兔meet you,，Happy兔gether！」傳達久別重逢的思念。

原住民藝人團體「黑旋風」獻唱「月亮代表我的心」、「熱情的沙漠」等歌曲，台灣大志工自編舞蹈帶動唱，長輩們跟著音樂又唱又跳，氣氛超歡樂，還有不良於行的長輩被開心氛圍感染，坐在位置上高舉雙手隨節奏搖擺，最後摸彩為長輩抽出電鍋、電烤箱及烘碗機等生活必需品，志工們和長輩們相約明年見。

劉麗惠說，這場銀髮宴創造「四個第一次」，包括疫情後一粒麥子基金會全台首場重啟圍爐、台灣大志工第一次進入日照中心了解長輩生活環境、第一次在鳳林、光福日照中心4個場地同步圍爐，而台灣大哥大發揮科技力，在4個不同圍爐場地架設螢幕實況轉播，也是第一次透過線上直播，串聯不同場地圍爐的長輩。

一粒麥子基金會董事長呂信雄感謝台灣大哥大再次回花蓮陪伴弱勢長者一起過好年。並說，在一些地區的客家習俗中，滿16歲代表進入成年，對於台灣大長達16年持續與一粒麥子陪伴長者，由衷感謝。

台灣大哥大表示，16年來累計超過1500人次志工參加，有4人全勤，從未缺席的志工劉秉中表示，一年一次的陪伴只是小小付出，但帶著滿滿關懷，讓長輩有美好回憶，是很值得堅持做的事情。

台灣大哥大舉辦「第16屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」，志工陪同花蓮鳳林、光福日照中心長輩到超市採買日常用品。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大舉辦「第16屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」，志工陪同花蓮鳳林、光福日照中心長輩到超市採買日常用品。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大舉辦「第16屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」，今年出席長輩年紀最大的是93歲溫爺爺。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大舉辦「第16屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」，今年出席長輩年紀最大的是93歲溫爺爺。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大志工出席「第16屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」，上台示範跳舞，現場氣氛熱鬧歡樂。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大志工出席「第16屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」，上台示範跳舞，現場氣氛熱鬧歡樂。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大副總經理暨基金會執行長劉麗惠出席「第16屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」為長輩抽出大獎，祝福長輩新年快樂、揚眉「兔」氣。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大副總經理暨基金會執行長劉麗惠出席「第16屆台灣大哥大花蓮愛心志工銀髮宴」為長輩抽出大獎，祝福長輩新年快樂、揚眉「兔」氣。圖／台灣大哥大提供

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