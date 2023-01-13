春節連假台東公路旅行 欣賞大地藝術作品

台東縣府統計2022年縣內遊客數超過810萬人。縣府在台11線、台9線及197縣道推出大地藝術季，推薦民眾在春節期間除走訪熱門景點，也可安排台東公路旅行欣賞藝術品。

台東縣府統計，2022年縣內主要觀光景點超過810萬人次，較2021年成長約52%，恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）前水準，最受歡迎前5名分別是鹿野高台、知本溫泉區、池上大坡池地區、小野柳及三仙台。其中，鹿野高台因舉辦熱氣球嘉年華活動，45天湧入逾120萬遊客人次。

為延續台東旅遊量能，除了熱門景點外，台東縣長饒慶鈴積極營造「台東大美術館」，近年舉辦多場大地藝術季，包括台11線上的東海岸大地藝術季、197縣道的縱谷漂鳥197，以及台9線上的南迴藝術季。

饒慶鈴指出，3個大地藝術季自2017年累積120件藝術作品、超過百組國內外藝術團隊創作，讓藝術品融入台東角落，成為地景藝術，打造台東成為一座大美術館。

因應農曆春節10天連假將到，饒慶鈴說，台東特有的碧海晴空搭配全年無休的大地藝術作品，可規劃台東公路旅行選擇，相關作品資訊都可在「台東公共藝術網」查詢。