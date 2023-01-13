「劉先生」連5年捐禮盒給基隆4國小弱勢生 議長童子瑋加碼200元禮券

善心人士「劉先生」連5年在春節、端午節與中秋節，出錢購買禮盒捐給仁愛區4國小中低收入戶70多名學童，今年也不例外，議長童子瑋加贈2百元禮券。

連續5年，劉先生透過基隆市議長童子瑋將禮盒捐贈給仁愛區4所國小，今天童子瑋前往仁愛國小將禮盒與禮券送給仁愛、信義、成功與南榮國小共70名中低收入學生。

童子瑋表示，每年農曆年前，善心人士劉先生就會主動聯繫他協助捐贈事宜，社會的愛心與關懷是需要連動與傳遞，希望這份愛可以沿續下去，他加碼捐出禮券給70位學童，相信基隆人善的循環可以繼續下去。