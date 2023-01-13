春節長假到台東欣賞大地藝術作品 洗滌身心靈

春節10天連續假期即將開始，台東縣打造「台東大美術館」大地藝術，包括台11線東海岸大地藝術季、197縣道縱谷漂鳥197，及台9線南迴藝術季，各藝術觀光景點都是網美打卡點，歡迎全民利用春節假期到台東旅遊。

台東縣自2017年啟動大地藝術季，包括東海岸大地藝術節、縱谷漂鳥197及南迴藝術季，至今已累計120件藝術作品，展現創新視野，不僅開創地方豐富多元性面貌，也讓藝術創作影響力，深入這片太平洋岸沿線的山海地貌。

縣長饒慶鈴表示，台東的山海美景形塑許多專屬藝文活動品牌，秉持藝術平權理念，積極推動藝術下鄉，打造台東成為一座大美術館，讓藝術不再只存在美術館裡，而是融入台東每個角落、鄉親生活中。

文化處指出，超過百組國內外藝術創作團隊，都不約而同地齊聚台東山海地域中，以對人文、土地的感念及想法，轉譯成獨特的地景藝術作品，分散在這片廣闊的自然領域中，包括在沙灘上的藍色迴旋，台東女中的天空織鏡，還有大武海邊1314號的藍、大溪國小候車亭改造等，這些美麗藝術創作，已吸引無數遊客東漂打卡、參訪。

文化處表示，台東特有的碧海晴空伴隨冬日山嵐美景，搭配全年無休的大地藝術作品，相信可為親子出遊留下美好回憶。更多台東縣境內大地藝術作品，可查閱「臺東公共藝術網」。

藍色迴旋。記者卜敏正／翻攝

大溪國小候車亭改造。記者卜敏正／翻攝