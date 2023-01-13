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春節長假到台東欣賞大地藝術作品 洗滌身心靈

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東女中與陳宣誠作品：天空織鏡。記者卜敏正／翻攝
台東女中與陳宣誠作品：天空織鏡。記者卜敏正／翻攝

春節10天連續假期即將開始，台東縣打造「台東大美術館」大地藝術，包括台11線東海岸大地藝術季、197縣道縱谷漂鳥197，及台9線南迴藝術季，各藝術觀光景點都是網美打卡點，歡迎全民利用春節假期到台東旅遊。

台東縣自2017年啟動大地藝術季，包括東海岸大地藝術節、縱谷漂鳥197及南迴藝術季，至今已累計120件藝術作品，展現創新視野，不僅開創地方豐富多元性面貌，也讓藝術創作影響力，深入這片太平洋岸沿線的山海地貌。

縣長饒慶鈴表示，台東的山海美景形塑許多專屬藝文活動品牌，秉持藝術平權理念，積極推動藝術下鄉，打造台東成為一座大美術館，讓藝術不再只存在美術館裡，而是融入台東每個角落、鄉親生活中。

文化處指出，超過百組國內外藝術創作團隊，都不約而同地齊聚台東山海地域中，以對人文、土地的感念及想法，轉譯成獨特的地景藝術作品，分散在這片廣闊的自然領域中，包括在沙灘上的藍色迴旋，台東女中的天空織鏡，還有大武海邊1314號的藍、大溪國小候車亭改造等，這些美麗藝術創作，已吸引無數遊客東漂打卡、參訪。　　

文化處表示，台東特有的碧海晴空伴隨冬日山嵐美景，搭配全年無休的大地藝術作品，相信可為親子出遊留下美好回憶。更多台東縣境內大地藝術作品，可查閱「臺東公共藝術網」。

藍色迴旋。記者卜敏正／翻攝
藍色迴旋。記者卜敏正／翻攝

大溪國小候車亭改造。記者卜敏正／翻攝
大溪國小候車亭改造。記者卜敏正／翻攝

大武漁港1314號的藍。記者卜敏正／攝影
大武漁港1314號的藍。記者卜敏正／攝影

台東 藝術作品 美術館

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