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基隆寵物銀行新犬舍改 東森捐毛小孩過冬物資拋磚引玉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆寵物銀行新犬舍改，東森捐毛小孩過冬物資拋磚引玉。圖／基隆市政府提供
基隆寵物銀行新犬舍改，東森捐毛小孩過冬物資拋磚引玉。圖／基隆市政府提供

基隆寵物銀行近期因新犬舍改建，動物剛搬新家物資短缺，東森集團捐贈物資一批，希望拋磚引玉，讓基隆毛小孩能過好年。

東森集團總裁王令麟得知基隆市寵物銀行，近期因新犬舍改建，動物剛搬入新家，倉促之間出現收容物資未能即時備齊，出現短缺情形，面臨長達10天農曆過年，擔心無法適應，捐贈物資支援。

今天捐贈貓抓板、主食罐、貓雙層籠、單層籠、看護墊、外出籠、指甲剪、減壓墊、大犬牽繩、犬圍片、項圈、看護墊、狗尿布、烘毛機等。

東森寵物總經理鄭大智代表捐贈，副市長邱佩琳代表市府受贈，產業發展處處長林鼎超、動物保護防疫所所長陳瑞濱等到場。

鄭大智表示，希望拋磚引玉，喚起更多社會人士及團體積極參與公益，化小愛為大愛，為社會共同付出一分心力。

邱佩琳感謝集團義舉，期盼東森寵物於基隆展店，指示產業發展處給予公司行號設立全力協助，積極招商來提供基隆飼主最完善的寵物服務，造福所有的毛小孩。

基隆寵物銀行新犬舍改，東森捐毛小孩過冬物資拋磚引玉。圖／基隆市政府提供
基隆寵物銀行新犬舍改，東森捐毛小孩過冬物資拋磚引玉。圖／基隆市政府提供

寵物 基隆 毛小孩

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