快訊

放了又抓、放了又押！涉台南正副議長賄選6人全裁押 恐看守所過年

112學測數A解答出爐！時事「遊戲中獎率」入題 向量題型具鑑別度

涉詐領百萬元助理費！花蓮前副議長潘月霞與女兒遭起訴

林姿妙小內閣第2波變動結果出爐 3局處向外借將

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府今公布第2波小內閣變動，3局處向外借將。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府今公布第2波小內閣變動，3局處向外借將。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣政府今公布小內閣第2波變動結果，建設處、地政處、文化局向外借將，新北市新建工程處副總工程司潘亮宇接任建設處長、新北市地政局科長李先智接任地政處長、英國威治伍德家居精品公司亞太首席顧問黃伴書接任文化局長。

其他異動為原局處長調動，新任勞工處長由原農業處長康立和調任，農業處長的空缺由參議李新泰補上，秘書長則讓升任副縣長的林茂盛暫代。原建設處長黃志良調任參議，原勞工處長林文裕出任宜蘭縣工策會總幹事，原文化局長呂信芳因生涯規劃請辭。

縣府表示，潘亮宇在新北市服務時，負責業務獲內政部評選「特優」；李先智擔任新北市地政局重劃科長時，獲得第25屆地政貢獻獎；黃伴書歷任美、英等外國企業高階主管，具有多年相關經驗，3位都是優秀的人才，能為縣府團隊挹注創新思維。

人事處指出，向外借調的新任局處長，涉及商調程序，無法馬上就任，預定所有異動成員將在春節連假結束後，30日就任；地政處長楊崇明與環保局長黃政釧16日退休，尚未找到人選。變動及退休局處新任首長到任前，都由副局處長暫代。

新任文化局長黃伴書，原任英國威治伍德家居精品公司亞太區首席顧問。圖／讀者提供
新任文化局長黃伴書，原任英國威治伍德家居精品公司亞太區首席顧問。圖／讀者提供

新任建設處長潘亮宇，原任新北市新建工程處副總工程司。圖／讀者提供
新任建設處長潘亮宇，原任新北市新建工程處副總工程司。圖／讀者提供

新任地政處長李先智，原任新北市地政局科長。圖／讀者提供
新任地政處長李先智，原任新北市地政局科長。圖／讀者提供

文化局 宜蘭

延伸閱讀

林姿妙小內閣人事大調動 3位外聘局處長讓人耳目一新

警界人事大調動…林武宏將任宜蘭縣警察局長 曾低調拜會林姿妙獲同意

台灣世界展望會「紅包傳愛」 林姿妙與宜蘭議員帶頭捐紅包響應

林姿妙小內閣第二波局處首長大調動 秘書長鎖定吳志宏

相關新聞

林姿妙小內閣第2波變動結果出爐 3局處向外借將

宜蘭縣政府今公布小內閣第2波變動結果，建設處、地政處、文化局向外借將，新北市新建工程處副總工程司潘亮宇接任建設處長、新北...

台東金峰鄉紅藜季開跑 鄉長邀吃穀物界「紅寶石」

台東縣金峰鄉農產三寶小米、洛神及紅藜，是該鄉主要特產經濟作物，其中，被譽為是穀物界「紅寶石」的紅藜進入產季，公所拓展銷售...

台東公布2022前五大最夯景點 這地方奪冠！

台東縣政府統計2022年觀光遊客超過810萬人次，較前年成長約52.99%，恢復疫情前水準。前五大最熱門景點中，熱氣球主...

從桃園返鄉養老中低收入津貼減半 台東議員：懲罰返鄉長輩

台東縣延平鄉69歲胡姓老翁，過去在桃園工作，戶籍遷至桃園市，退休後在桃園市可領中低收入老人生活津貼7千餘元，但日前遷戶口...

新科鄉長點將／蘭嶼鄉長謝胡源 拚觀光、維護生態

台東縣蘭嶼鄉有「人之島」之稱，島上發展以傳統文化與豐富生態觀光為主。新科鄉長謝胡源上任後強調，努力發展觀光產業，同時兼顧...

因應年前市場人潮 基市規畫交通疏導發年貨專車

基隆市各地傳統市場農曆年前都會出現採買人潮，公車處規畫19日到21日發出年貨專車，行經成功、果菜和仁愛市場，方便民眾採買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。