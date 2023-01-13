林姿妙小內閣第2波變動結果出爐 3局處向外借將

宜蘭縣政府今公布第2波小內閣變動，3局處向外借將。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣政府今公布小內閣第2波變動結果，建設處、地政處、文化局向外借將，新北市新建工程處副總工程司潘亮宇接任建設處長、新北市地政局科長李先智接任地政處長、英國威治伍德家居精品公司亞太首席顧問黃伴書接任文化局長。

其他異動為原局處長調動，新任勞工處長由原農業處長康立和調任，農業處長的空缺由參議李新泰補上，秘書長則讓升任副縣長的林茂盛暫代。原建設處長黃志良調任參議，原勞工處長林文裕出任宜蘭縣工策會總幹事，原文化局長呂信芳因生涯規劃請辭。

縣府表示，潘亮宇在新北市服務時，負責業務獲內政部評選「特優」；李先智擔任新北市地政局重劃科長時，獲得第25屆地政貢獻獎；黃伴書歷任美、英等外國企業高階主管，具有多年相關經驗，3位都是優秀的人才，能為縣府團隊挹注創新思維。

人事處指出，向外借調的新任局處長，涉及商調程序，無法馬上就任，預定所有異動成員將在春節連假結束後，30日就任；地政處長楊崇明與環保局長黃政釧16日退休，尚未找到人選。變動及退休局處新任首長到任前，都由副局處長暫代。

新任文化局長黃伴書，原任英國威治伍德家居精品公司亞太區首席顧問。圖／讀者提供

新任建設處長潘亮宇，原任新北市新建工程處副總工程司。圖／讀者提供