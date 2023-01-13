台東金峰鄉紅藜季開跑 鄉長邀吃穀物界「紅寶石」

台東縣金峰鄉農產三寶小米、洛神及紅藜，是該鄉主要特產經濟作物，其中，被譽為是穀物界「紅寶石」的紅藜進入產季，公所拓展銷售通路，今天舉辦紅黎季產業媒合行銷記者會，透過音樂、美食跟花環編織系列活動，希望帶動地方發展。

鄉長蔣爭光說，紅藜是峰內主要農作之一，種植面積約30公頃，僅次於洛神跟小米，只是紅藜本身吃起來味道清淡，影響消費者接受意願，但實際紅藜可是穀物界營養成分很高的食物，因此，農民研發許多紅藜食物飲品，希望讓紅藜更貼近民眾生活。

紅黎季產業媒合行銷記者會在娜路彎大飯店舉行，縣長饒慶鈴受邀出席，現場展現以紅藜為主的美食料理，蛋糕及飲品，相當美味可口，另也有花環製作及小米鑰匙圈DIY，給與會人員體驗，不少人都感到新奇，製作完成品開心留作紀念。

金峰鄉陳姓紅藜農說，「希望舉辦活動讓更多人認識我們的紅藜，它的營養對身體非常地有幫助」。另林姓農民說，美國太空人都吃紅藜了，金峰鄉紅藜最多，大家都可以來吃。

金峰鄉公所表示，紅黎季系列活動從1月22日起持續至4月，有嘉蘭溫泉市集、傳統美食比尼勞、創意紅藜料理及紅藜頭花環等競賽，另還有文化食農體驗遊程，給大家認識紅藜，體驗紅藜文化和享受金峰鄉自然地景風貌。相關資訊可上金峰鄉公所官網或撥打089751144轉306農業行銷查詢。