快訊

2024總統大選賴清德對上侯友宜誰贏 沈富雄大膽點名「他」

館長槍擊案落幕！寶和會主謀施俊吉判16年、槍手劉丞浩15年半定讞

被民進黨支持者比倒讚嗆下台 高嘉瑜坦言「震撼」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東公布2022前五大最夯景點 這地方奪冠！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府統計2022年觀光遊客超過810萬人次，較前年成長約52.99%，恢復疫情前水準。前五大最這門景點中，熱氣球主場「鹿野高台」2百47萬人次最受歡迎奪冠。本報資料照片
台東縣政府統計2022年觀光遊客超過810萬人次，較前年成長約52.99%，恢復疫情前水準。前五大最這門景點中，熱氣球主場「鹿野高台」2百47萬人次最受歡迎奪冠。本報資料照片

台東縣政府統計2022年觀光遊客超過810萬人次，較前年成長約52.99%，恢復疫情前水準。前五大最熱門景點中，熱氣球主場「鹿野高台」2百47萬人次最受歡迎奪冠。

交通及觀光發展處表示，隨著防疫政策解封，台東去年推出多項大型活動也陸續恢復辦理，是促進來民眾來台東旅遊的誘因，農曆春節將到來，歡迎大家到台東上山下海玩。

縣府統計2022年最受歡迎景點前五名依序為「鹿野高台」、「知本溫泉區」、「池上大坡池（含伯朗大道）」、「小野柳」及「三仙台」。鹿野高台湧入2百47萬人次最多。

另「南迴藝術季」散布在南迴4鄉鎮的裝置藝術景點，創造高話題性，也大受遊客歡迎，大武鄉「大武之心-南迴驛」更是近期很火紅的景點之一，預估春節期間吸引爆滿遊客停駐休憩。

交通及觀光發展處表示，縣府辦理各項活動4月有「ECMF電到底不夜山海電子音樂祭」、「台東慢食節」、5至8月「東浪嘉年華」、「台灣國際熱氣球嘉年華」、「台東最美星空音樂會」。

此外，9月有「台東藍海生活節」、12月「台東光祭」等活動，還有以山、海為背景的各項藝術裝置作品的「南迴藝術季」等，觀光資訊可上「台東觀光旅遊網https://tour.taitung.gov.tw」 。

2022「南迴藝術季」散布在南迴4鄉鎮的裝置藝術景點，創造高話題性，也大受遊客歡迎。記者尤聰光／攝影
2022「南迴藝術季」散布在南迴4鄉鎮的裝置藝術景點，創造高話題性，也大受遊客歡迎。記者尤聰光／攝影

台東 熱氣球嘉年華 春節

延伸閱讀

大陸非投等債有潛利

汽車類股 下半年有戲

原物料類股 短多點火

三一東林攻陸改裝商機

相關新聞

台東公布2022前五大最夯景點 這地方奪冠！

台東縣政府統計2022年觀光遊客超過810萬人次，較前年成長約52.99%，恢復疫情前水準。前五大最熱門景點中，熱氣球主...

從桃園返鄉養老中低收入津貼減半 台東議員：懲罰返鄉長輩

台東縣延平鄉69歲胡姓老翁，過去在桃園工作，戶籍遷至桃園市，退休後在桃園市可領中低收入老人生活津貼7千餘元，但日前遷戶口...

新科鄉長點將／蘭嶼鄉長謝胡源 拚觀光、維護生態

台東縣蘭嶼鄉有「人之島」之稱，島上發展以傳統文化與豐富生態觀光為主。新科鄉長謝胡源上任後強調，努力發展觀光產業，同時兼顧...

因應年前市場人潮 基市規畫交通疏導發年貨專車

基隆市各地傳統市場農曆年前都會出現採買人潮，公車處規畫19日到21日發出年貨專車，行經成功、果菜和仁愛市場，方便民眾採買...

羅東夜市登環保夜市 獲資收分類獎

羅東夜市設置有空汙、油汙防制設備、資源回收場等措施，維持夜市環境品質，去年榮獲行政院環保署「迺夜市Joy環保」優等獎，除...

林姿妙小內閣人事大調動 3位外聘局處長讓人耳目一新

宜蘭縣長林姿妙第二波小內閣人事調整將於明天公布，據了解，這次除了鼓勵內升，更向外求才借將，有3位局處長是外補，這3人學有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。