台東公布2022前五大最夯景點 這地方奪冠！

台東縣政府統計2022年觀光遊客超過810萬人次，較前年成長約52.99%，恢復疫情前水準。前五大最熱門景點中，熱氣球主場「鹿野高台」2百47萬人次最受歡迎奪冠。

交通及觀光發展處表示，隨著防疫政策解封，台東去年推出多項大型活動也陸續恢復辦理，是促進來民眾來台東旅遊的誘因，農曆春節將到來，歡迎大家到台東上山下海玩。

縣府統計2022年最受歡迎景點前五名依序為「鹿野高台」、「知本溫泉區」、「池上大坡池（含伯朗大道）」、「小野柳」及「三仙台」。鹿野高台湧入2百47萬人次最多。

另「南迴藝術季」散布在南迴4鄉鎮的裝置藝術景點，創造高話題性，也大受遊客歡迎，大武鄉「大武之心-南迴驛」更是近期很火紅的景點之一，預估春節期間吸引爆滿遊客停駐休憩。

交通及觀光發展處表示，縣府辦理各項活動4月有「ECMF電到底不夜山海電子音樂祭」、「台東慢食節」、5至8月「東浪嘉年華」、「台灣國際熱氣球嘉年華」、「台東最美星空音樂會」。