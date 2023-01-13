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蘇花公路坍方搶修進度超前 花蓮台北對號車訂票率達5成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口坍方，巨大的岩石阻斷隧道口，造成雙向道路阻斷，公路總局努力搶通中。記者許正宏／攝影
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口坍方，巨大的岩石阻斷隧道口，造成雙向道路阻斷，公路總局努力搶通中。記者許正宏／攝影

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，造成雙向道路阻斷，預計15日下午5點搶通。公路總局第四工區養護工程處發言人傅立祥表示，截至今天上午搶修進度稍有超前，預計可在原訂期程完成。

另外，截至今天上午9點，台鐵往返花蓮台北對號列車訂票率約5成，航港局調度3艘民船接駁，登記搭乘人數約2成6，量能都很充裕。

因應蘇花公路坍方，台鐵局於搶修期間每日加開宜蘭至花蓮區間快車12班次，預計共加開42列區間快車。航港局也緊急調度合富快輪、台北快輪、凱旋八號及一艘軍方船艦往返蘇澳港、花蓮港，供民眾免費搭乘。

台鐵局運務處表示，昨天下午加開6趟次區間快車往返宜蘭、花蓮，每趟次搭乘人數約55人；截至今天上午9點，往返花蓮、台北對號列車訂票率則約5成，今天從台北至花蓮為51.5%、花蓮往台北48%，14日從台北到花蓮51.5%、花蓮往台北42.6%，15日從台北到花蓮43.9%、花蓮往台北45.7%，目前座位數都還充裕。

航港局副局長劉志鴻說，截至今天上午9點，共有113輛車、201人完成登船報到，且持續有民眾前來報到，主要優先安排合富快輪、台北快輪、凱旋八號3艘民船接駁，共可載送290輛小客車、772人，另有軍方船艦約10點抵達花蓮港作為備用船隻。

劉志鴻也說，原則上會視蘇花公路搶修進度逐日開放民眾登記搭船，前一天晚上7點會開放隔天班次，目前照公總搶修進度安排至15日，若提前完成或有延後都會配合調整。

傅立祥表示，截至今天上午施工便道已差不多構築完成，接下來會進行明隧道土石清除、處理邊坡不穩定區域，進度稍有超前，原則上可於原訂時程15日下午搶通完成。

至於今天上午宜蘭地區發生有感地震、周六也將迎來一波雨勢，傅立祥說，只要雨勢不過大，不太會影響搶通進度。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口坍方，巨大的岩石阻斷隧道口，造成雙向道路阻斷，公路總局努力搶通中。記者許正宏／攝影
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口坍方，巨大的岩石阻斷隧道口，造成雙向道路阻斷，公路總局努力搶通中。記者許正宏／攝影
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口坍方，巨大的岩石阻斷隧道口，造成雙向道路阻斷，公路總局努力搶通中。記者許正宏／攝影
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蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口坍方，巨大的岩石阻斷隧道口，造成雙向道路阻斷，公路總局努力搶通中。記者許正宏／攝影

花蓮 蘇花公路 航港局

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