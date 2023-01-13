蘇花公路阻斷持續搶通 花蓮蘇澳船運免費搭乘

蘇花公路大清水隧道南口明隧道路段坍塌事件，經災損評估採日夜搶修，公路總局昨說，須4個工作天，預計1月15日下午5點完成搶通。

昨也公布疏運方案，因應本次災害交通疏運，大貨車及甲類大客車請由台9線南迴公路；另台8線中橫公路施工路段已全面暫停施工，納入替代道路路線疏運，乙類大客車（即中巴）及小客車可由台8線經梨山接台7甲線往國道五號北上，或經大禹嶺接台14甲線往國道六號。

公總說，觀察昨天替代路線疏運，台8線車流量截至昨晚6時西向（往台中）758輛、東向（往花蓮）435輛，相較平時西向200輛（車流量增加約4倍），東向200輛（車流量增加約2倍）。

依據東部陸路運輸中斷SOP，道路養護機關已啟動鐵路疏運，台鐵局昨天下午已啟動「花蓮站-宜蘭站」對開各3班次。今天起「花蓮站-宜蘭站」每日將對開各6班次，規畫至1月15日將增開42列次區間快疏運旅客，同時啟動貨物列車蔬果北運機制。海運疏運由交通部航港局啟動「花蓮港-蘇澳港」開航疏運對開，有須搭載海運運具之民眾可洽航港局東部航務中心搭乘資訊。

因應海運疏運措施公路總局第四區養護工程處並協助於花蓮端及蘇澳端分別開設船運引導點：

花蓮端由花蓮工務段於引導點：花蓮港24號門哨。

蘇澳端由頭城工務段於引導點：蘇澳港旅客服務中心。

航港局緊急調度合富快輪、台北快輪、凱旋八號及一艘軍方船艦往返蘇澳港、花蓮港，供民眾免費搭乘，航行時間約3小時，今天首班上午11點從花蓮港出發，民眾即刻起可至花蓮港24號門哨及蘇澳港行政大樓1樓領取號碼牌。

航港局表示，蘇花公路坍方後緊急協調合富快輪往返花蓮港及蘇澳港，每趟可載送小貨車40輛、載客442人，航行時間約3小時，另也調度台北快輪搭配凱旋8號於投入疏運，分別可載送小客車250輛、載客330人，每天1班往返，期間皆不收費。

航港局指出，今天合富快輪往返花蓮港及蘇澳港班次分別為中午12點及傍晚5點；台北快輪班次分別為中午11點半及下午4點半；凱旋8號班次分別為中午12點及傍晚5點；軍方船艦則為上午11點自花蓮港前往蘇澳港。