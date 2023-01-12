林姿妙小內閣人事大調動 3位外聘局處長讓人耳目一新

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府第二波局處長異動幅度相當大，文化局長、勞工處長、農業處長、建設處長、地政處長及環保局長確定換人，縣府更向外求才借將，有3位外聘主管加入縣府團隊。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府第二波局處長異動幅度相當大，文化局長、勞工處長、農業處長、建設處長、地政處長及環保局長確定換人，縣府更向外求才借將，有3位外聘主管加入縣府團隊。記者戴永華／攝影

宜蘭縣長林姿妙第二波小內閣人事調整將於明天公布，據了解，這次除了鼓勵內升，更向外求才借將，有3位局處長是外補，這3人學有專長，讓人耳目一新，其中1位更是來自民間業界的女主管；預計公布的異動名單包括文化局長、勞工處長、農業處長、建設處長、地政處長及環保局長都確定換人，調整幅度相當大。

林姿妙縣長上個月連任就職時，先公布第一波人事異動名單，接下來由於地政處長與環保局長1月16日退休，配合兩人退休進行第二波人事調整。目前確定換人的局處長中，環保局長暫時由副局長林金龍代理，秘書長也暫時由副縣長林茂盛代理，近日繼續尋找適合人選。

第二波人事布局考量，除了鼓勵優秀人才內升，也對外求才加入宜蘭縣府，透過3位新外聘的局處長增添團隊新思維創意，是這次調整人事的一大亮點。

據了解，這次會有2位來自雙北市政府事務官來宜蘭接掌兩個單位的處長，這兩個處都需要基礎養成專業背景，借重其專才推動未來4年重要建設；另外一名來自民間業界的女性接任文化局長，盼帶給宜蘭不一樣的文化創新。

此外，宜蘭縣公共造產總經理今年初出缺，由文化局長呂信芳接任，原本文化局長一職，考量由副局長辜雯華升任，但因辜雯華曾任宜蘭縣政府民政局原民科長、南投縣政府原民局局長等職，本身具有原民事務專業背景，因應今年縣政府即將成立的原民處，辜雯華屆時另有任用。

縣府勞工處長林文裕將接掌宜蘭縣工商發展投資策進會總幹事，遺缺由農業處長康立和遞補，原工策會總幹事游美蘭將接任宜蘭縣肉品市場公司總經理。

建設處長黃志良將調整職務擔任參議，至於參議李新泰曾當過計畫處長、建設處長、勞工處副處長及農業處副處長、工旅處科長等職，歷練過相當多局處工作，是可以靈活運用人才，預計將接農業處長。

宜蘭 文化局 環保局長

延伸閱讀

警界人事大調動…林武宏將任宜蘭縣警察局長 曾低調拜會林姿妙獲同意

台灣世界展望會「紅包傳愛」 林姿妙與宜蘭議員帶頭捐紅包響應

林姿妙小內閣第二波局處首長大調動 秘書長鎖定吳志宏

礁溪鄉包辦蘭陽金柑評鑑冠亞軍 林姿妙贈紅榜祝賀

相關新聞

林姿妙小內閣人事大調動 3位外聘局處長讓人耳目一新

宜蘭縣長林姿妙第二波小內閣人事調整將於明天公布，據了解，這次除了鼓勵內升，更向外求才借將，有3位局處長是外補，這3人學有...

基市立田徑場成爛攤子 市府稱已點交、營造商批一意孤行

基隆市政府教育處發包重建市立田徑場，去年終止合約並重新發包，並在今天辦理點交作業。教育處表示，與原廠商已按結算清冊完成點...

羅東夜市連3年獲環保夜市 縣長林姿妙贈紅榜

羅東夜市透過空汙、油汙防制設備，以及資源回收場等措施維持夜市環保品質，榮獲行政院環保署111年「迺夜市Joy環保」優等獎...

年前市場將湧現人潮 基市規畫交通疏導勤務、發年貨專車

基隆市各地傳統市場農曆年前會出現採買人潮，市警局規畫19日到21（除夕）實施周邊道路交通疏導勤務，部分路段禁止車輛通行。...

宜市南北館市場19至21日 採買年貨4處入口實施交通管制

快過年了，宜蘭市公所今天提供南北館市場「圍爐年菜採購指南」，宣布1月19日至21日每天上午7點至下午3點，光復路接崇聖街...

台東「都蘭文創園區」啟用 打造東海岸旅遊中繼站

台東縣東河鄉農會利用位於都蘭村舊穀倉，重新打造成東海岸一座兼具海洋與原漢多元文化，融合創意與休憩功能的「都蘭文創園區」今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。