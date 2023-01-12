林姿妙小內閣人事大調動 3位外聘局處長讓人耳目一新

宜蘭縣長林姿妙第二波小內閣人事調整將於明天公布，據了解，這次除了鼓勵內升，更向外求才借將，有3位局處長是外補，這3人學有專長，讓人耳目一新，其中1位更是來自民間業界的女主管；預計公布的異動名單包括文化局長、勞工處長、農業處長、建設處長、地政處長及環保局長都確定換人，調整幅度相當大。

林姿妙縣長上個月連任就職時，先公布第一波人事異動名單，接下來由於地政處長與環保局長1月16日退休，配合兩人退休進行第二波人事調整。目前確定換人的局處長中，環保局長暫時由副局長林金龍代理，秘書長也暫時由副縣長林茂盛代理，近日繼續尋找適合人選。

第二波人事布局考量，除了鼓勵優秀人才內升，也對外求才加入宜蘭縣府，透過3位新外聘的局處長增添團隊新思維創意，是這次調整人事的一大亮點。

據了解，這次會有2位來自雙北市政府事務官來宜蘭接掌兩個單位的處長，這兩個處都需要基礎養成專業背景，借重其專才推動未來4年重要建設；另外一名來自民間業界的女性接任文化局長，盼帶給宜蘭不一樣的文化創新。

此外，宜蘭縣公共造產總經理今年初出缺，由文化局長呂信芳接任，原本文化局長一職，考量由副局長辜雯華升任，但因辜雯華曾任宜蘭縣政府民政局原民科長、南投縣政府原民局局長等職，本身具有原民事務專業背景，因應今年縣政府即將成立的原民處，辜雯華屆時另有任用。

縣府勞工處長林文裕將接掌宜蘭縣工商發展投資策進會總幹事，遺缺由農業處長康立和遞補，原工策會總幹事游美蘭將接任宜蘭縣肉品市場公司總經理。

建設處長黃志良將調整職務擔任參議，至於參議李新泰曾當過計畫處長、建設處長、勞工處副處長及農業處副處長、工旅處科長等職，歷練過相當多局處工作，是可以靈活運用人才，預計將接農業處長。