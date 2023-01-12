基市立田徑場成爛攤子 市府稱已點交、營造商批一意孤行

基隆市政府教育處發包重建市立田徑場，去年終止合約並重新發包，並在今天辦理點交作業。教育處表示，與原廠商已按結算清冊完成點交，後續將點交給新廠商接管，預計2月間開工。原廠商質疑市府結算、點交都是形式過場，並不公平，拒絕簽字，並將透過司法程序保障權益。

教育處表示，基隆市立田徑場重建工程，先前因進度延宕損害市民權益，市府在去年10月20日與原廠商終止契約後，責成設計單位確認已施作完成項目及數量。

市府也委託第3方公正單位協助鑑估，通知廠商辦理現場結算數量確認，但廠商未全程參與。契約規定廠商如不會同辦理，市府得逕行辦理結算，結算結果已於去年12月20日發函通知廠商，告知今天辦理現場點交接管作業。

教育處說，點交接管作業先由體育場與原廠商按結算清冊點交，後由體育場接續點交給新廠商接管，順利完成相關作業。市府要求新廠商加強工地管理，並積極進行後續開工前置及維護管理作業。

原廠商王姓業者表示，工程延宕緣自市府在無建照情形下發包，導致價金、工期追加與未完成變更，致使無法施工並衍生爭議。市府硬要點交，他沒意見，但正常點交是數量正確、金額無誤，並在現場確認。市府還沒跟他完成已施工項目議價，最後以打八折結算，另外兩成「什麼時候來點？」