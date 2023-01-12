快訊

獨／赴日旅遊返台沒發快篩？ 莊人祥：機場快篩旅客自由取用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基市立田徑場成爛攤子 市府稱已點交、營造商批一意孤行

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府發包改建市立田徑場，約兩年前風光動土，卻落得終止合約收場；圖為改建前場景。圖／基市府提供
基隆市政府發包改建市立田徑場，約兩年前風光動土，卻落得終止合約收場；圖為改建前場景。圖／基市府提供

基隆市政府教育處發包重建市立田徑場，去年終止合約並重新發包，並在今天辦理點交作業。教育處表示，與原廠商已按結算清冊完成點交，後續將點交給新廠商接管，預計2月間開工。原廠商質疑市府結算、點交都是形式過場，並不公平，拒絕簽字，並將透過司法程序保障權益。

教育處表示，基隆市立田徑場重建工程，先前因進度延宕損害市民權益，市府在去年10月20日與原廠商終止契約後，責成設計單位確認已施作完成項目及數量。

市府也委託第3方公正單位協助鑑估，通知廠商辦理現場結算數量確認，但廠商未全程參與。契約規定廠商如不會同辦理，市府得逕行辦理結算，結算結果已於去年12月20日發函通知廠商，告知今天辦理現場點交接管作業。

教育處說，點交接管作業先由體育場與原廠商按結算清冊點交，後由體育場接續點交給新廠商接管，順利完成相關作業。市府要求新廠商加強工地管理，並積極進行後續開工前置及維護管理作業。

原廠商王姓業者表示，工程延宕緣自市府在無建照情形下發包，導致價金、工期追加與未完成變更，致使無法施工並衍生爭議。市府硬要點交，他沒意見，但正常點交是數量正確、金額無誤，並在現場確認。市府還沒跟他完成已施工項目議價，最後以打八折結算，另外兩成「什麼時候來點？」

王姓業者說，依採購法規定，原合約的土方超過30%要重新議價，市府卻按自己的金額點交，與規定不符，他怎麼能接受。反正工程資料都在，市府一意孤行，程序不合法他只能透過訴訟來解決爭議。

基隆市政府發包改建市立田徑場以終止合約收場，市府和營造商今天點交場地，各說各話。聯合報系資料照片
基隆市政府發包改建市立田徑場以終止合約收場，市府和營造商今天點交場地，各說各話。聯合報系資料照片

基隆 體育

延伸閱讀

富岡登船碼頭改善工程完工 人車分流更友善

苑裡交流道交通瓶頸 苗140線拓寬改善工程露曙光

高市空中鳳城工程超前 林欽榮率員聯檢重申「禁酒令」

全力護樹！高雄輕軌工程沿線206棵路樹 僅移9棵

相關新聞

基市立田徑場成爛攤子 市府稱已點交、營造商批一意孤行

基隆市政府教育處發包重建市立田徑場，去年終止合約並重新發包，並在今天辦理點交作業。教育處表示，與原廠商已按結算清冊完成點...

羅東夜市連3年獲環保夜市 縣長林姿妙贈紅榜

羅東夜市透過空汙、油汙防制設備，以及資源回收場等措施維持夜市環保品質，榮獲行政院環保署111年「迺夜市Joy環保」優等獎...

年前市場將湧現人潮 基市規畫交通疏導勤務、發年貨專車

基隆市各地傳統市場農曆年前會出現採買人潮，市警局規畫19日到21（除夕）實施周邊道路交通疏導勤務，部分路段禁止車輛通行。...

宜市南北館市場19至21日 採買年貨4處入口實施交通管制

快過年了，宜蘭市公所今天提供南北館市場「圍爐年菜採購指南」，宣布1月19日至21日每天上午7點至下午3點，光復路接崇聖街...

台東「都蘭文創園區」啟用 打造東海岸旅遊中繼站

台東縣東河鄉農會利用位於都蘭村舊穀倉，重新打造成東海岸一座兼具海洋與原漢多元文化，融合創意與休憩功能的「都蘭文創園區」今...

台東新科鄉長／池上林建宏：開創農閒淡季觀光

新科台東縣池上鄉長林建宏長期推動社區發展，選後走訪各民間企業爭取資源挹注池上鄉，在農閒淡季開創新觀光產業，要讓池上一年四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。