羅東夜市連3年獲環保夜市 縣長林姿妙贈紅榜

羅東夜市透過空汙、油汙防制設備，以及資源回收場等措施維持夜市環保品質，榮獲行政院環保署111年「迺夜市Joy環保」優等獎，登10大環保夜市，連續3年獲獎，並得到資收分類獎。縣長林姿妙今天晚上致贈紅榜祝賀。

環保署為提升夜市品質，自109年與各地環保局和夜市推動重複餐具、垃圾分類、防制油煙、改善污水排放、優質公廁等措施，舉辦環保夜市票選活動。111年「迺夜市Joy環保」活動，由民眾與專家學者投票，選出10大環保夜市。

羅東鎮夜市商圈徒步區管理協進會理事長張正勳說，109年得獎後，獲得縣環保局及環保署補助140萬元，得以購入更多環保設施：油汙截留設施使油水經過分離槽，汙水進入下水道系統，廢油被截留；煎、炸、烤攤商使用空氣淨電機，提升空氣品質。

除購置設備，羅東夜市也鼓勵攤商提供重複性餐具，減少一次性餐具的使用；中山公園空曠處搭建資源回收場，夜市內定點放置造型資源回收處，並打造優質公廁維持環境整潔；入口設置電子看板，成立LINE群組向民眾宣導環保觀念。

環保署112年將不再辦理比賽，轉以「環保夜市推動指引」輔導各夜市。張正勳希望，比賽結束後，能繼續推動不主動提供塑膠袋等措施，與公益活動結合，讓環保夜市的理念繼續下去。