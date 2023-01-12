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羅東夜市連3年獲環保夜市 縣長林姿妙贈紅榜

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東夜市榮獲行政院環保署111年「迺夜市Joy環保」優等獎，縣長林姿妙（前排左三）今天晚上致贈紅榜祝賀。記者陳敬丰／攝影
羅東夜市榮獲行政院環保署111年「迺夜市Joy環保」優等獎，縣長林姿妙（前排左三）今天晚上致贈紅榜祝賀。記者陳敬丰／攝影

羅東夜市透過空汙、油汙防制設備，以及資源回收場等措施維持夜市環保品質，榮獲行政院環保署111年「迺夜市Joy環保」優等獎，登10大環保夜市，連續3年獲獎，並得到資收分類獎。縣長林姿妙今天晚上致贈紅榜祝賀。

環保署為提升夜市品質，自109年與各地環保局和夜市推動重複餐具、垃圾分類、防制油煙、改善污水排放、優質公廁等措施，舉辦環保夜市票選活動。111年「迺夜市Joy環保」活動，由民眾與專家學者投票，選出10大環保夜市。

羅東鎮夜市商圈徒步區管理協進會理事長張正勳說，109年得獎後，獲得縣環保局及環保署補助140萬元，得以購入更多環保設施：油汙截留設施使油水經過分離槽，汙水進入下水道系統，廢油被截留；煎、炸、烤攤商使用空氣淨電機，提升空氣品質。

除購置設備，羅東夜市也鼓勵攤商提供重複性餐具，減少一次性餐具的使用；中山公園空曠處搭建資源回收場，夜市內定點放置造型資源回收處，並打造優質公廁維持環境整潔；入口設置電子看板，成立LINE群組向民眾宣導環保觀念。

環保署112年將不再辦理比賽，轉以「環保夜市推動指引」輔導各夜市。張正勳希望，比賽結束後，能繼續推動不主動提供塑膠袋等措施，與公益活動結合，讓環保夜市的理念繼續下去。

縣長林姿妙今贈紅榜，表示宜蘭以「環保立縣」，志在推動低碳城市，非常感謝羅東鎮觀光夜市發展協會、商圈徒步區管理協進會與各攤商，以及縣民的高素質，才能獲此佳績，未來要繼續營造環保永續的幸福城市。

油汙截留設施使油水經過分離槽，汙水進入下水道系統，廢油被截留。記者陳敬丰／攝影
油汙截留設施使油水經過分離槽，汙水進入下水道系統，廢油被截留。記者陳敬丰／攝影
煎、炸、烤攤商使用空氣淨電機，提升空氣品質。記者陳敬丰／攝影
煎、炸、烤攤商使用空氣淨電機，提升空氣品質。記者陳敬丰／攝影
羅東鎮夜市商圈徒步區管理協進會理事長張正勳與羅東夜市旁的資源回收分類場。記者陳敬丰／攝影
羅東鎮夜市商圈徒步區管理協進會理事長張正勳與羅東夜市旁的資源回收分類場。記者陳敬丰／攝影

夜市 羅東 環保署 林姿妙

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