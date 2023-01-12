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年前市場將湧現人潮 基市規畫交通疏導勤務、發年貨專車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市警局規畫19日到21（除夕）實施市場周邊道路交通疏導勤務，仁愛市場提前在14、15日就會加派警力疏導交通。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警局規畫19日到21（除夕）實施市場周邊道路交通疏導勤務，仁愛市場提前在14、15日就會加派警力疏導交通。記者邱瑞杰／攝影

基隆市各地傳統市場農曆年前會出現採買人潮，市警局規畫19日到21（除夕）實施周邊道路交通疏導勤務，部分路段禁止車輛通行。公車處也會在19日到21日發出年貨專車，行經成功市場、果菜市場和仁愛市場，方便民眾採買年貨。

市警局表示，因應春節前購物人、車潮，19、20日上午8點到下午5點、21日上午8點到下午2點，將規劃警力在仁愛、成功、信義、南興和安樂市場，加強交通疏導。因應有人會提早購買年貨，14、15日上午8點到下午2點，就會在市中心仁愛市場加派警力疏導交通，避免道路壅塞。

警方規畫19日到21日疏導勤務期間，仁愛市場仁四路（愛三路到愛一路間）、愛二路（仁二路到仁五路間）禁止車輛進入。愛二路（仁三路到仁四路間）汽車停車格供貨車臨時卸貨。

成功市場成功一路郵局前15格機車格禁止停車。信義市場信二路單號停車格禁停，義六路信義君悅至柏悅府社區前道路供機車臨停。南興市場管制車輛從明德一路、光明路駛入崇智街。加強安一路驅離、舉發違規車輛。

公車處年貨專車19日到21日上午8點到中午12點，整點從港西街公車總站發車，全票15元、半票8元。行駛路線經過二信循環站、孝二路、成功陸橋、成功市場、安樂路、果菜市場、安樂路、成功市場、仁五路、仁愛市場、愛三路、二信循環站、公車總站。

市警局交通隊呼籲民眾採買年貨多搭乘大眾交通工具，勿違規停車，勿任意穿越道路，避免貪圖一時方便影響他人，甚至引發交通事故。

基隆市警局規畫19日到21（除夕）實施市場周邊道路交通疏導勤務，仁愛市場提前在14、15日就會加派警力疏導交通。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警局規畫19日到21（除夕）實施市場周邊道路交通疏導勤務，仁愛市場提前在14、15日就會加派警力疏導交通。記者邱瑞杰／攝影

年貨 公車 基隆 春節

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