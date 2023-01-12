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警界人事大調動…林武宏將任宜蘭縣警察局長 曾低調拜會林姿妙獲同意

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
即將接掌宜蘭縣警察局長的基隆港務警察總隊長林武宏，日前拜會縣長林姿妙獲同意該人事案。圖／翻攝臉書
即將接掌宜蘭縣警察局長的基隆港務警察總隊長林武宏，日前拜會縣長林姿妙獲同意該人事案。圖／翻攝臉書

內政部今天公布警界人事大調動，基隆港務警察總隊長林武宏將接任宜蘭縣警察局長。據了解，2天前，林武宏由現任警察局長林新晃陪同拜會縣長林姿妙，林縣長點頭同意，並期勉他好好拚治安，同時也要照顧辛苦的第一線警察同仁。

1月10日上午10點，宜蘭縣政府召開縣務會議結束後，林新晃陪著林武宏低調拜會林姿妙縣長，林縣長歡迎他加入縣府團隊，宜蘭縣拚治安、拚交通、拚經濟，都有賴警察同仁的努力配合，希望全力把宜蘭的治安工作做好。

由於這次全國退休的缺額很多，內政部今天公布史上最大幅度高階警官人事異動，6都警察局長就有5都換人，包含縣市警察局長共87人異動，其中基隆港務警察總隊長林武宏升任宜蘭警察局長。

林武宏是中央警官學校50期畢業，國立台灣海洋大學海法所碩士，經歷新北市政府警察局金山分局長、樹林分局長、新莊分局長及基隆港務警察總隊長等重要職務。

即將接掌宜蘭縣警察局長的基隆港務警察總隊長林武宏，日前拜會縣長林姿妙獲同意到宜蘭任職，一起拚治安。圖／翻攝基隆港務警察總隊官網
即將接掌宜蘭縣警察局長的基隆港務警察總隊長林武宏，日前拜會縣長林姿妙獲同意到宜蘭任職，一起拚治安。圖／翻攝基隆港務警察總隊官網

警察 宜蘭 林姿妙 內政部

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