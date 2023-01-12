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宜市南北館市場19至21日 採買年貨4處入口實施交通管制

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭市長陳美玲與代表、里長介紹南北館市場年菜採購指南，採買在地新鮮好年貨，另外在1月19日至21日的部分市場入口會有交通管制。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲與代表、里長介紹南北館市場年菜採購指南，採買在地新鮮好年貨，另外在1月19日至21日的部分市場入口會有交通管制。記者戴永華／攝影

快過年了，宜蘭市公所今天提供南北館市場「圍爐年菜採購指南」，宣布1月19日至21日每天上午7點至下午3點，光復路接崇聖街與中山路三段交叉路口、昇平街接舊城南路與康樂路交叉路口進行交通管制，限制汽車進入，並在光復路上規劃機踏車停車區，方便民眾採買。

市長陳美玲今天與市民代表今天介紹過年必備的年菜，例如象徵「起家」、「家運昌盛」的全雞、象徵「好菜頭」、「步步高昇」的蘿蔔糕、「年年有餘」的魚貨、「延年長壽」的長年菜，外省族群過年必吃象徵「金元寶」水餃，客家族群過年象徵「肝膽相照」的膽肝等。

陳美玲表示，圍爐團圓吃年菜，不但吃得好也要吃得巧，年菜所需食材在南北館市場裡應有盡有，民眾可以買到在地新鮮的好食材，採買年貨之餘也要留意隨身物品及自身安全，平安快樂過好年。　　　

為了因應採買年貨人潮，避免車輛駛入造成交通堵塞及人車爭道問題，宜蘭市公所今天也宣布自19（周四）至21（周六）每天上午7點至下午3點，光復路接崇聖街與中山路三段交叉路口、昇平街接舊城南路與康樂路交叉路口，共有4處交通管制，並且會規劃適當區域方便機踏車停放。

南北館市場封街活動及交通管制路線除了在市場入口設置交通管制、採購指南大型看板外，可以上市公所官方網站來宜蘭‧踅市仔：宜蘭市場放送頭查詢。

宜蘭市長陳美玲（右）今天介紹南北館市場年菜採購指南，建議民眾採買在地新鮮好年貨，另外在1月19日至21日的部分市場入口會有交通管制。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲（右）今天介紹南北館市場年菜採購指南，建議民眾採買在地新鮮好年貨，另外在1月19日至21日的部分市場入口會有交通管制。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲（右二）與市民代表建議民眾到市場採買在地新鮮好年貨，另外在1月19日至21日的部分市場入口會有交通管制。記者戴永華／攝影
宜蘭市長陳美玲（右二）與市民代表建議民眾到市場採買在地新鮮好年貨，另外在1月19日至21日的部分市場入口會有交通管制。記者戴永華／攝影

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