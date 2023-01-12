開放中橫、協調立榮航空！ 蘇花公路崩塌原因曝光 3疏運方案、車輛改道路線一次看

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口昨天深夜坍方、雙向道路阻斷。公路總局長陳文瑞今天上午前往現場進駐前進指揮所指揮。公路總局防災中心執行秘書、養路組長李順成今受訪表示，致災原因研判因前期地震鬆動再加上降雨影響，導致明隧道上邊坡節理破碎岩塊從30公尺以上高處崩落，台鐵、航港局、航空公司皆已投入疏運，搶修期間也開放中橫公路供小客車通行。

李順成說，蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道現由兩端積極搶修，盼趕在15日下午5點搶通完成，否則將影響春節疏運。

李順成表示，搶修期間分為3大部分疏運，車輛改道部分，每天上午7點至下午5點開放小客車、乙類大客車走中橫公路銜接台七甲到宜蘭，再走國五前往台北，或經大禹嶺接台14甲線往國道六號，預估車程約3個多小時；大貨車、甲類大客車及深夜時段則由台9線南迴公路前往台北，預估車程約8個小時。

台鐵局表示，今天下午起啟動加開宜蘭至花蓮區間快車來回共6班次；1月13日周五起至15日周日止，每日加開宜蘭至花蓮區間快車12班次，預計共加開42列區間快車，沿途均停靠宜蘭、羅東、蘇澳新、南澳、和平、新城、花蓮等站，預估可釋出約1200個座位。另也將以台鐵馱運蔬果卡車方式，協助東部地區果菜漁產北運。

航港局則說，已緊急協調合富快輪今晚7點於花蓮港開航至蘇澳港，並持續往返花蓮港及蘇澳港間，另已緊急調度台北快輪盡速返航台灣，搭配凱旋8號於明天安排投入緊急疏運。

航港局長葉協隆表示，合富快輪能載送小貨車40輛、載客442人，預計今晚上7點由花蓮港17號碼頭開航至蘇澳港，航行時間約3小時，雙向間有需求民眾可至現場排隊領取號碼牌，明天台北快輪運能小客車250輛、凱旋8號載客330人也將投入緊急疏運。

另外，李順成也說，空運部分將協調立榮航空投入疏運。

李順成表示，大清水隧道南口坍方原因研判因前期地震鬆動再加上降雨影響，導致明隧道上邊坡節理破碎岩塊從30公尺以上高處崩落，由於衝擊動量已超過明隧道耐受度，導致壓毀約25公尺長。災害處坍方堆疊高5公尺，長達25公尺，坍方量約1200立方米，最大塊石約有3公尺高。因巨大塊石混雜鋼筋混凝土，路寬窄小作業空間不足，且需破碎機破碎巨石，導致作業困難，初估約需4個工作日搶修。