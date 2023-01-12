台東「都蘭文創園區」啟用 打造東海岸旅遊中繼站
台東縣東河鄉農會利用位於都蘭村舊穀倉，重新打造成東海岸一座兼具海洋與原漢多元文化，融合創意與休憩功能的「都蘭文創園區」今啟用營運，在農曆春節夕為東海岸增添一處新的遊憩消費據點，為地方注入商機， 活絡農村經濟。
東河農會總幹事廖博民說，斥資1500萬元，歷經4個月整修裝潢，園區面積為2000坪，有露營區、停車場、賣場，藝文市集、3D彩繪牆、紙雕燈飾，將舊穀倉重新形塑成多元文化、兼具創意與休閒功能的未來觀光工廠。
「都蘭文創園區」位於都蘭村的舊糖廠，1991年結束營業生產後，在政府輔導下積極轉型為文化園區，將閒置空間轉化為藝術家合力經營的藝文園區，逐漸發展成為一個充滿藝文氣息的空間，提供部落、藝術團體演出場地。
廖博民表示，都蘭文創園區除穀倉1號伴手禮館展售在地優質農產加工品，也對外招商引進知名品牌「芙彤園精油」進駐；並在園區規畫一畝田耕種香草，安排香草解說導覽、遊客DIY面膜製作體驗。
另有地方伴手禮精品展售區、2號穀倉改造的文創小區櫃位；未來會規畫推出假日市集，提供給在地小農現採農作販售場域，並陸續開發其他場館，帶動地方創生，發展成東海岸旅遊的中繼站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言