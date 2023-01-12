台東「都蘭文創園區」啟用 打造東海岸旅遊中繼站

台東縣東河鄉農會利用位於都蘭村舊穀倉，重新打造成東海岸一座兼具海洋與原漢多元文化，融合創意與休憩功能的「都蘭文創園區」今啟用營運，在農曆春節夕為東海岸增添一處新的遊憩消費據點，為地方注入商機， 活絡農村經濟。

東河農會總幹事廖博民說，斥資1500萬元，歷經4個月整修裝潢，園區面積為2000坪，有露營區、停車場、賣場，藝文市集、3D彩繪牆、紙雕燈飾，將舊穀倉重新形塑成多元文化、兼具創意與休閒功能的未來觀光工廠。

「都蘭文創園區」位於都蘭村的舊糖廠，1991年結束營業生產後，在政府輔導下積極轉型為文化園區，將閒置空間轉化為藝術家合力經營的藝文園區，逐漸發展成為一個充滿藝文氣息的空間，提供部落、藝術團體演出場地。

廖博民表示，都蘭文創園區除穀倉1號伴手禮館展售在地優質農產加工品，也對外招商引進知名品牌「芙彤園精油」進駐；並在園區規畫一畝田耕種香草，安排香草解說導覽、遊客DIY面膜製作體驗。