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基隆大班幼兒劇場初體驗 3200人欣賞「黃金海底城」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今在文化中心演藝廳舉辦「大班幼兒藝術劇場體驗」活動，基隆市長謝國樑出席與小朋友互動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今在文化中心演藝廳舉辦「大班幼兒藝術劇場體驗」活動，基隆市長謝國樑出席與小朋友互動。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府在文化中心演藝廳，今天起連3天舉辦5場次「大班幼兒藝術劇場體驗」活動，安排蘋果劇團演出「黃金海底城」。參與活動的幼兒園所教師，在小朋友看劇前會運用繪本與影片講述海洋現況，觀賞後再鼓勵小朋友分享心情，帶給小朋友快樂學習體驗。

基市府教育處表示，安排大班幼兒進入演藝廳觀賞劇團表演，今年邁入第7年。今年邀請蘋果劇團表演的劇目是「黃金海底城」，描述油怪汙染美麗的海底城堡，唯有靠著人類幫助清理垃圾，才能恢復海洋原來的乾淨與美好。

今天的演出除了舞台華麗繽紛的背景，演員扮演海底生物和油怪對抗，拯救海底城的緊張劇情，也讓小朋友們看得目不轉睛。當2米高的大章魚出現時，許多小孩發出驚呼聲，彷彿身歷海底世界與海洋動物共同冒險。

市長謝國樑表示基隆是一個與海洋息息相關的城市，我們從小就教導孩子認識海洋並愛護海洋，同時秉持多年來對藝術平權的堅持，在孩子的劇場體驗中更融入了海洋教育，今年的劇場體驗持續邀請伊甸基金會的早療小朋友一同觀賞，也讓基隆的大班幼兒生擁有最美好的共同回憶。

基隆市長謝國樑在今天首場演出前，感謝主辦單位和劇團的付出，並以「小愛爸爸」的口吻，先後問小朋友喜歡海豚、八爪章魚和大鯊魚的舉手，表示海底黃金城非常好看，他會陪大家看一會兒，還說「要加油，回去要聽爸爸媽媽的話」。

教育處估計今年共有3200多名幼兒及教師、家長入場，前往演藝廳欣賞演出。幼兒園所教師先前參加「教育研習」，分享觀戲前、中、後如何延伸教學，讓小朋友更加了解保護海洋的重要性。

基隆市政府在文化中心演藝廳，今天起連3天舉辦5場次「大班幼兒藝術劇場體驗」活動。圖／基市府提供
基隆市政府在文化中心演藝廳，今天起連3天舉辦5場次「大班幼兒藝術劇場體驗」活動。圖／基市府提供
基隆市政府在文化中心演藝廳，今天起連3天舉辦5場次「大班幼兒藝術劇場體驗」活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在文化中心演藝廳，今天起連3天舉辦5場次「大班幼兒藝術劇場體驗」活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今在文化中心演藝廳舉辦「大班幼兒藝術劇場體驗」活動，邀請蘋果劇團演出「黃金海底城」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今在文化中心演藝廳舉辦「大班幼兒藝術劇場體驗」活動，邀請蘋果劇團演出「黃金海底城」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今在文化中心演藝廳舉辦「大班幼兒藝術劇場體驗」活動，邀請蘋果劇團演出「黃金海底城」。圖／基市府提供
基隆市政府今在文化中心演藝廳舉辦「大班幼兒藝術劇場體驗」活動，邀請蘋果劇團演出「黃金海底城」。圖／基市府提供

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