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夏天節電581萬度 花蓮市再度榮膺全縣節電王

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所行政室主任顧穎群代表領取節電王獎座，也分享市公所的節電祕訣。圖／市公所提供
花蓮市公所行政室主任顧穎群代表領取節電王獎座，也分享市公所的節電祕訣。圖／市公所提供

台電公布去年度全台22縣市節電大數據調查，花蓮市去年夏天4個月節電581萬度，再度榮膺全縣13鄉鎮市的節電王，市公所行政室主任顧穎群代表受獎，分享節電祕訣。

台電根據各行政區節電成效占比與節電累計戶次，挑出各縣市節電冠軍行政區。花蓮市2018年節電成效卓著，勇奪全縣節電王，這次再度以去年6到9月節省581萬度登上全縣節電冠軍。

市公所表示，2018年起全面加入節電行列，陸續更換所內328盞LED可調亮度式平板燈具、安裝節電觸控系統及感應式燈，中午辦公室部分區域自動熄燈，既省電也鼓勵員工把握時間休息。

市公所還替冷氣及飲水機安裝定時器，時間一到就自動關機，空調控制在攝氏26到28度，落實節能減碳。

去年3月26日前市長魏嘉賢任內，獲邀參與Earth Hour國際關燈1小時活動，台灣主場就選在花蓮市港天宮舉辦，讓國際看見花蓮推廣環境永續的理念。新科市長、魏嘉賢的弟弟魏嘉彥說，市公所努力宣導節電觀念，也邀請台電在市公所活動上設攤，希望透過各種場合宣導，讓環保永續觀念向下扎根。

台電表示，2013年起持續舉辦節電活動，至今約442萬戶響應節電獎勵活動、累積節電276億度。去年全台總節電18億度，等同於減少90萬公噸碳排放量，相當於48萬戶全年用電量，去年和前年相較，全年節電量成長近2成，是近5年新高。

花蓮市公所行政室主任顧穎群（右）帶回節電王獎座，前任市長魏嘉賢（左）與現任市長魏嘉彥（中）共同分享榮耀。圖／市公所提供
花蓮市公所行政室主任顧穎群（右）帶回節電王獎座，前任市長魏嘉賢（左）與現任市長魏嘉彥（中）共同分享榮耀。圖／市公所提供

節電 台電 花蓮

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