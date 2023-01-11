夏天節電581萬度 花蓮市再度榮膺全縣節電王

台電公布去年度全台22縣市節電大數據調查，花蓮市去年夏天4個月節電581萬度，再度榮膺全縣13鄉鎮市的節電王，市公所行政室主任顧穎群代表受獎，分享節電祕訣。

台電根據各行政區節電成效占比與節電累計戶次，挑出各縣市節電冠軍行政區。花蓮市2018年節電成效卓著，勇奪全縣節電王，這次再度以去年6到9月節省581萬度登上全縣節電冠軍。

市公所表示，2018年起全面加入節電行列，陸續更換所內328盞LED可調亮度式平板燈具、安裝節電觸控系統及感應式燈，中午辦公室部分區域自動熄燈，既省電也鼓勵員工把握時間休息。

市公所還替冷氣及飲水機安裝定時器，時間一到就自動關機，空調控制在攝氏26到28度，落實節能減碳。

去年3月26日前市長魏嘉賢任內，獲邀參與Earth Hour國際關燈1小時活動，台灣主場就選在花蓮市港天宮舉辦，讓國際看見花蓮推廣環境永續的理念。新科市長、魏嘉賢的弟弟魏嘉彥說，市公所努力宣導節電觀念，也邀請台電在市公所活動上設攤，希望透過各種場合宣導，讓環保永續觀念向下扎根。