視障鋼琴家許哲誠 19日基隆東岸商場演出
基隆市政府將於1月19日、2月10日兩天的下午5時至6時，在東岸商場舉辦「琴音有愛、暖遊基隆」活動，邀請國際視障鋼琴家許哲誠演奏鋼琴，讓民眾近距離聆聽溫暖樂音。
基隆市政府發布新聞稿表示，為打造基隆成為亞洲最有愛城市，提供旅客暖心、多元的旅遊體驗，也為基隆在地優質的身障音樂家，營造接近人群的展演舞台，特邀出身基隆的許哲誠返鄉演出，期盼以音樂的溫暖力量，帶給旅人及市民希望與快樂。
市府指出，許哲誠出生時雙眼就失明，5歲開始苦學鋼琴，13歲獲得「國際身心障礙青年音樂家」首獎肯定，曾赴奧地利深造，並受邀到世界各地演出，是基隆難得的國際鋼琴家，市府未來將持續規劃邀請許哲誠，在基隆或外縣市巡迴演出，將有愛的樂聲傳揚到民眾的日常生活。
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