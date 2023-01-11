人為因素或交通環境不佳？立委今會勘冬山鄉車禍路口

宜蘭冬山路與安中路口日前發生砂石車撞傷女學生車禍，女學生搶救後仍宣告不治。立委陳歐珀今天邀集相關單位到場會勘，冬山鄉長林峻輔與警方認為，駕駛違規闖紅燈是肇禍主因，議員楊弘旻等人強調路口交通環境不佳，需改善設施，最後結論從安全宣導與設施改善雙管齊下，3月1日驗收成果。

車禍發生在1月3日下午5時許，砂石車駕駛在冬山路、安中路口的台塑加油站加完油後，切過安中路闖紅燈右轉進冬山路，未注意到正要過斑馬線的女學生，將她捲進輪下，即使消防人員第一時間送醫，聖母醫院團隊徹夜搶救，女學生仍於9日上午不治。

鄉長林峻輔表示，砂石車駕駛闖紅燈是肇事主因，路口設施有需要改善的地方，鄉公所會全力配合；警方指出，該路口不是車禍熱點，人為因素是關鍵，駕駛已依過失傷害致死移送檢調，路口行車動線有待改進，警方會提供意見配合公路總局作業。

縣議員楊弘旻、林佩螢認為，該路口號誌不清，車輛從加油站駛出後無所適從，應該增設號誌；鄉民代表李蕣利、游閔吉表示，斑馬線位置、加油站控管措施與冬山鄉救護設備都要檢討；鄉代會主席黃強呈直言，「別人家的孩子死不完」，呼籲火速改善路口問題，以免造成更多憾事。

會勘過程中，一輛大貨車加完油要離開，同樣在違規闖紅燈的狀況下切過安中路，右轉進冬山路，幾乎完全還原當日肇事砂石車的動線，當場所有人親眼目睹路口的交通環境有問題。