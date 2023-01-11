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影／視障鋼琴家許哲誠獻唱You Raise Me Up 謝國樑飆淚

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（右二）今與視障鋼琴家許哲誠（左二）同台，宣傳「琴音有愛，暖遊基隆」活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（右二）今與視障鋼琴家許哲誠（左二）同台，宣傳「琴音有愛，暖遊基隆」活動。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天與國際視障鋼琴家許哲誠同台，宣傳市府即將舉辦的「琴音有愛，暖遊基隆」活動。許哲誠說，並在現場演奏鋼琴，獻唱福音歌曲You Raise Me Up（你鼓舞了我）。謝國樑深受感動，加上想起女兒小愛的成長過程，不禁眼眶泛紅。

市府表示，「琴音有愛，暖遊基隆」活動，將在1月19日、2月10日下午5點到6點，在基隆東岸商場登場。基隆愛樂人士劉豐盛在商場1樓提供鋼琴，開放民眾自由彈奏。許哲誠在活動當天，也會現場彈奏鋼琴，讓往來的民眾近距離聆聽國際級溫暖樂音。

謝國樑說，去過許哲誠的家中多次，每次聽他的演出都覺得很溫暖和感動。他一直想推動基隆成為有愛城市，因此將邀請許哲誠擔任基隆「城市愛心大使」，希望透過在基隆和外縣市精湛的演出，讓各地民眾感受來自基隆的愛和溫暖。

許哲誠表示，剛認識「小愛爸爸」時，還不知道小愛的事。但一聽到謝謝國樑的聲音，覺得實在是太溫暖了，一定要認識他。

許哲誠說，小時候是被「嚇」大的，動不動就怕被打，聽到謝國樑的聲音這麼溫暖，心想「以後應該不會被小愛爸爸打才對」，所以覺得雙方合作應該OK，同時很開心能把自己的音樂帶回故鄉。

基市府表示，基隆市出生的許哲誠先天失明，5歲就開始學鋼琴，13歲獲得「國際身心障礙青年音樂家」首獎肯定，曾赴奧地利國立音樂表演大學深造，受邀到世界各地演出。

許哲誠在今天的宣傳活動中，先演奏蕭邦「幻想即興曲」，接著彈唱「You Raise Me Up」。他知道謝國樑是基督徒，因此要為謝獻唱You Raise Me Up，也用這首歌為基隆這座城市獻上祝福。

謝國樑在聆聽許哲誠談話時就有感觸，一旁的觀光與城市行銷處長郭霽，適時送上面紙給謝使用。許在彈唱You Raise Me Up時，謝國樑又被樂音觸動，加上想起小愛的成長歷程，不禁又眼眶泛紅。

基隆市長謝國樑（左二）今與視障鋼琴家許哲誠（右二）同台，宣傳「琴音有愛，暖遊基隆」活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左二）今與視障鋼琴家許哲誠（右二）同台，宣傳「琴音有愛，暖遊基隆」活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）今與視障鋼琴家許哲誠同台，宣傳「琴音有愛，暖遊基隆」，並因為內心感動轉身拭淚。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）今與視障鋼琴家許哲誠同台，宣傳「琴音有愛，暖遊基隆」，並因為內心感動轉身拭淚。記者邱瑞杰／攝影

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