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台東再推春節疏運優惠加碼好康 最高折抵200元
春節10天連假到來，因應返鄉及出遊人潮，台東監理站推出連假搭客運享優惠再加碼及在地有腳租車優惠等措施；另協調興東客運規畫玉長公路路線，配合台鐵紅眼加班列車無縫銜接，加開4班車，方便東海岸夜間返鄉轉乘旅客。
監理站長洪美芳說，東部限定加碼優惠部分，凡持國道客運票證向指定業者租車，就能享優惠及客運回程車票再折扣，最高折抵200元；另購買台灣好行超持套票及合法民宿業者住宿證明，可享北宜、宜花來回票4人同行1人免費或憑票證回程票再抵退200元。
另協調興東客運公司「8181」公車，配合台鐵445及447車次，1月19日加開一班公車、1月20日配合紅眼列車5270車次，加開一班接駁公車；1月28日配合5269車次及1月29日410、472車次，加開一班接駁公車。路線經玉里、寧埔、成功（經玉長公路）路線。
洪美芳強調，因應國內疫情尚未完成解除，民眾搭乘大眾運輸工具仍應全程配戴口罩。民眾可利用「i Bus公路客運」查詢公路客運正確班車資訊，方便出門前旅程規劃，以及「幸福公路APP」，提供國道及省道即時路況，避開壅塞路段。
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