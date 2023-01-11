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台灣世界展望會「紅包傳愛」 林姿妙與宜蘭議員帶頭捐紅包響應

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
台灣世界展望會的「紅包傳愛」活動獲得縣政府及9大愛心企業熱情響應，呼籲更多愛心人士加入捐助行列。記者戴永華／攝影
台灣世界展望會的「紅包傳愛」活動獲得縣政府及9大愛心企業熱情響應，呼籲更多愛心人士加入捐助行列。記者戴永華／攝影

快放寒假過年了，有多少孩子在寒假中沒有營養午餐可以吃？台灣世界展望會於春節前夕發起「紅包傳愛」活動，宜蘭縣政府主管及員工響應五萬多元愛心捐，今天宣傳活動中，縣長林姿妙及縣議員都帶頭捐出紅包，幫助弱勢兒少穩定上學、吃飽，安心築夢。

主辦單位邀請來自原鄉的碧候國小學生表演「泰雅古調」等歌謠，孩子充滿童真的眼神與清澈嘹亮歌聲，穿透縣府大廳，感動人心。縣政府今年再度響應「紅包傳愛」，各局處首長與同仁熱情響應共募得5萬1200元愛心捐；台灣世界展望會還串連縣內9家愛心企業，包括金元福、經訓基金會、中美矽晶、環球晶圓、計程車博物館、綠舞國際觀光飯店、薛長興、礁溪老爺、燿華電子等捐助，幫助孩子在逆境中向上。

今天「蘭陽愛心月～紅包傳愛」活動中，包括縣長林姿妙、縣議員莊淑如及孫湯玉惠都當場捐出紅包，林姿妙表示，感謝台灣世界展望會關懷與服務國內外弱勢兒童及其家庭，紅包傳愛是為經濟弱勢家庭募集健康、平安、 助學、希望4種紅包，分別幫助孩子健康成長、安穩就學，紓解家庭急難、培力就業技能。

展望會長李紹齡表示，弱勢家庭受到疫情、通膨等衝擊，展望會發現有15%的服務兒少，陷入食衣住行基本生活難以為繼的困境中，「弱勢中的最弱勢」族群；這群孩子中高達九成沒有學習參考書、逾七成每到寒暑假就三餐不定，甚至有1/4為了打工賺錢被迫放棄學業。

她很感謝宜蘭縣政府與愛心企業拋磚引玉響應「紅包傳愛」，同時也邀請社會大眾捐款支持這群需要幫助的孩子，讓他們安心過年及上學，勇敢朝夢想前進，捐款專線(03)9544160轉203。

來自原鄉部落的碧候國小學生，清澈嘹亮歌聲穿透縣府大廳，感動人心。圖／展望會提供
來自原鄉部落的碧候國小學生，清澈嘹亮歌聲穿透縣府大廳，感動人心。圖／展望會提供
台灣世界展望會的「紅包傳愛」活動獲得縣政府及9大愛心企業熱情響應，呼籲更多愛心人士加入捐助行列。記者戴永華／攝影
台灣世界展望會的「紅包傳愛」活動獲得縣政府及9大愛心企業熱情響應，呼籲更多愛心人士加入捐助行列。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左）響應「紅包傳愛」活動，當場捐出紅包給台灣世界展望會，幫助弱勢孩童。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左）響應「紅包傳愛」活動，當場捐出紅包給台灣世界展望會，幫助弱勢孩童。記者戴永華／攝影

紅包 愛心 林姿妙

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