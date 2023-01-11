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春節台東疏運亮點 公路總局推在地有腳租車優惠

中央社／ 台東縣11日電

公路總局春節疏運，除全國性優惠外，也對台東地區推出「在地有腳」租車優惠，以及持合法旅宿業住宿證明享搭車優惠等。

公路總局高雄區監理所台東監理站長洪美芳今天告訴中央社記者，今年春節連續假期自1月20日（星期五）起至1月29日（星期日）共計10天，為因應春節返鄉及出遊人潮，台東監理站已協調客運業者完成車輛與駕駛人整備，以提供充足疏運量能，並搭配多項搭乘公路客運優惠措施。

洪美芳表示，公路總局推出多項優惠措施，包含（一）87條國道客運票價可享85折不等優惠票價；（二）使用電子票證或行動支付搭乘48條「台灣好行」享半價優惠；（三）搭乘國道客運路線、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地市區或公路客運路線享有一段票或基本里程免費優惠。

另東部限定「在地有腳租車優惠」，持國道客運票證向指定業者租車享優惠及客運回程車票再折扣，最高折抵新台幣200元，以及東部加碼優惠，購買東部當地台灣好行超值套票或持當地合法旅宿業住宿證明，再享北宜、北花來回票4人同行1人免費的優惠，以及憑票證回程票價再抵退200元。

洪美芳指出，除上述優惠外，台東在地客運業者（興東客運及東台灣客運）也推出多種台灣好行套票，提供安全、便利、省時及省荷包的優惠措施。

國道客運 台東 春節返鄉

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