門諾醫院安寧病房咖啡時光重啟 舒緩緊繃心情

門諾醫院安寧病房每週一次咖啡時光因COVID-19疫情暫停，睽違2年後重啟，在地咖啡業者到醫院手沖咖啡，帶進咖啡廳放鬆氛圍，希望藉咖啡香舒緩患者及家屬緊繃心情。

門諾醫院迦南病房收治癌症晚期或末期病人，提供身心靈照護，減輕患者不適，2016年院方開設每週一次「迦南病房咖啡時光」活動，邀咖啡業者到醫院為患者手沖咖啡，提振患者、家屬及醫護人員精神。

門諾醫院今天發布新聞稿指出，咖啡時光活動因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停2年，今年再度重啟，週二下午2時至4時重新開張，考量疫情狀況，改為兩週1次，未來將視執行狀況，以恢復每週1次為目標。

咖啡時光活動重啟首日，有3名咖啡師響應。柴燒咖啡師財哥說，首次在醫院為患者沖咖啡，希望將咖啡廳氛圍帶進醫院，讓患者、家屬可以適時放鬆緊繃的情緒。

咖啡師Casey說，曾歷經家人住院治療，得知醫院要重啟咖啡時光就馬上報名加入，希望將手沖咖啡的溫暖，傳遞給正在努力對抗病魔的患者，看到患者或家屬淺淺的微笑及滿足的神情，就是最大收穫。

罹患胃癌的林小姐說，她是咖啡愛好者，沒想到住院治療期間還能聞到咖啡香、甚至喝到大師級手沖咖啡，醇濃的香氣讓人恢復元氣，有滿滿的幸福感。

門諾醫院緩和安寧療護中心主任陳翌真說，除了特殊病症，多數癌症患者只要避開用藥時間，都可以喝咖啡，尤其很多患者因治療虛弱無力、吃不下，若能讓病患保持生活樂趣、回歸正常生活享受，對緩解焦慮、疼痛都有幫助，感謝咖啡業者響應，讓咖啡時光成為病房裡的療癒時光。