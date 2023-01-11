快訊

蔡蘇今早會議…總統府4點聲明 內閣調整時間點曝光

誰載他們去示威？巴西國會暴動調查與博索納羅的下一步

張亞中宣布爭取國民黨總統提名 藍營會重演2019年內戰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

揭兔年春聯「鴻圖大展」 謝國樑：改變並創造更好基隆

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（中）今天與副市長邱佩琳（右）、綜合發展處長林麗蟬，共同公布兔年1元紅包樣式。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（中）今天與副市長邱佩琳（右）、綜合發展處長林麗蟬，共同公布兔年1元紅包樣式。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今天公市府設計的「鴻圖大展」兔年春聯與1元紅包，分送市民，另在16、17日會前往4處市場發放1元紅包，祝賀民新年快樂。

謝國樑今天與副市長邱佩琳、綜合發展處長林麗蟬，共同公布基隆巿府印製的春聯與1元紅包。因為是兔年，春聯賀年文字是「鴻圖大展」，並畫了一隻向上跳躍的兔子，與兔諧音的「圖」字融合在一起，象徵人民勇敢突破困境和框架，唯有改變，才能創造更好、更棒的基隆。

限量1元紅包設計玉兔跳躍2023為意象，祈福文字是「台灣頭，兔躍新程」、「新基隆，鴻兔大展」，祝福民眾新年有更好的生活。

謝國樑表示，農曆新年即將來到，爆發新冠肺炎疫情後，許多民眾在艱困挑戰下努力生活，期許今年的經濟與各行各業都能「鴻兔大展」，也祝賀大家新年快樂。

謝國樑說，春聯會透過民政系統交給里長，再派發到各家戶。民眾也可以直接到里長服務處領取，希望市民朋友鴻圖大展，生意事業蒸蒸日上。

為了感謝民眾支持，並自勉努力為基隆打拚，市府也安排謝國樑發送1元紅包行程，預定16日上午9到10點在成功市場，10點30分到12點在仁愛市場；17日上午6點30分到8點在果菜市場，8點30到10點30分在信義市場，發放紅包祝賀民眾新年快樂。

基隆市長謝國樑今天公市府設計的「鴻圖大展」兔年春聯，將透過民政系統分送各家戶賀年。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天公市府設計的「鴻圖大展」兔年春聯，將透過民政系統分送各家戶賀年。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天公市府設計的兔年1元紅包樣式，並將前往4處市場分送民眾。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天公市府設計的兔年1元紅包樣式，並將前往4處市場分送民眾。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（中）今天與副市長邱佩琳（右）、綜合發展處長林麗蟬，共同公布兔年春聯與1元紅包樣式。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（中）今天與副市長邱佩琳（右）、綜合發展處長林麗蟬，共同公布兔年春聯與1元紅包樣式。圖／基市府提供

紅包 謝國樑

延伸閱讀

小愛爸爸被霹靂舞國際冠軍納納圈粉 讚基隆之光將協助

基隆重要公共工程採購比照雙北 謝國樑宣布啟動廉政平台

基隆軍方齊聚 謝國樑致贈春節加菜金感謝保國衛民

謝國樑會柯文哲為2024「藍白合」鋪路？ 柯：想太多

相關新聞

揭兔年春聯「鴻圖大展」 謝國樑：改變並創造更好基隆

基隆市長謝國樑今天公市府設計的「鴻圖大展」兔年春聯與1元紅包，分送市民，另在16、17日會前往4處市場發放1元紅包，祝賀...

宜蘭綠色博覽會回歸武荖坑風景區 蘇澳鎮開心迎接遊客

宜蘭縣春季大型旗艦活動「綠色博覽會」，以往大多在武荖坑風景區舉行，後來才輪流到生態綠舟，今年由於生態綠舟要委外促參ROT...

玉兔燈迎新年 花蓮太平洋燈會14日登場

新春兔年將至，花蓮縣政府舉辦「2023花蓮太平洋燈會」，將於1月14日至2月13日在太平洋公園南濱段登場，今年主燈以禮物...

海保署調查蘭嶼海洋底棲生物 新紀錄32種

海保署委託學術單位調查蘭嶼海洋底棲生物，發現多達32種蘭嶼新紀錄種，其中小雙鱗蛇尾更是台灣的新紀錄種

因應農曆春節 花蓮育兒津貼就學補助提前15日發放

花蓮縣育兒津貼及就學補助原本為月底發放，因應農曆春節，為避免家長久候，這個月將提早到月中入帳；此外，今年起育兒津貼取消排...

重要公共工程採購 基隆啟動廉政平台

基隆市長謝國樑昨宣布，未來市府重要公共工程採購案，將啟動廉政平台，這項平台監督機制在台北、新北市運作已久且順利，基隆將強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。