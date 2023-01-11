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揭兔年春聯「鴻圖大展」 謝國樑：改變並創造更好基隆
基隆市長謝國樑今天公市府設計的「鴻圖大展」兔年春聯與1元紅包，分送市民，另在16、17日會前往4處市場發放1元紅包，祝賀民新年快樂。
謝國樑今天與副市長邱佩琳、綜合發展處長林麗蟬，共同公布基隆巿府印製的春聯與1元紅包。因為是兔年，春聯賀年文字是「鴻圖大展」，並畫了一隻向上跳躍的兔子，與兔諧音的「圖」字融合在一起，象徵人民勇敢突破困境和框架，唯有改變，才能創造更好、更棒的基隆。
限量1元紅包設計玉兔跳躍2023為意象，祈福文字是「台灣頭，兔躍新程」、「新基隆，鴻兔大展」，祝福民眾新年有更好的生活。
謝國樑表示，農曆新年即將來到，爆發新冠肺炎疫情後，許多民眾在艱困挑戰下努力生活，期許今年的經濟與各行各業都能「鴻兔大展」，也祝賀大家新年快樂。
謝國樑說，春聯會透過民政系統交給里長，再派發到各家戶。民眾也可以直接到里長服務處領取，希望市民朋友鴻圖大展，生意事業蒸蒸日上。
為了感謝民眾支持，並自勉努力為基隆打拚，市府也安排謝國樑發送1元紅包行程，預定16日上午9到10點在成功市場，10點30分到12點在仁愛市場；17日上午6點30分到8點在果菜市場，8點30到10點30分在信義市場，發放紅包祝賀民眾新年快樂。
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