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玉兔燈迎新年 花蓮太平洋燈會14日登場
新春兔年將至，花蓮縣政府舉辦「2023花蓮太平洋燈會」，將於1月14日至2月13日在太平洋公園南濱段登場，今年主燈以禮物盒為造型的「玉兔雙喜」兔年燈飾，設計科技藝術主燈秀，現場還有3大燈區，讓璀璨的新年玉兔燈飾點綴會場。
花蓮縣府觀光處表示，今年燈會再度邀請「設計教父」陳俊良擔任藝術總監，加入花蓮子弟林昆穎擔任藝術顧問，以及音樂製作人謝宗翰編創主燈秀音樂，打造科技藝術主燈「鏡花水月」，以月亮造型為主結構，搭配中央巨型LED屏幕，並結合水舞、燈光等特效，展現月兔千變萬化姿態。
主燈搭建位於全新完工的太平洋公園南濱段，是該公園改建完成後舉辦的第一個大型觀光活動；在活動結束後，主燈將持續留置現地展演，並結合周邊東大門夜市，以及金三角商圈與日出大道，成為融合食宿遊購的觀光廊帶。
燈會現場打造三大燈區，「八方結綵區」由東華大學藝設系學生創作，有8座玉兔燈飾，呈現玉兔多種可愛樣貌；「團燈錦簇區」匯集花蓮東華附小、鑄強國小、中原國小、明禮國小4所學校學生所繪製共600顆燈籠打造而成的燈籠牆，展現花蓮孩子們的創意與新意。也邀請花蓮觀光產業等7家業者，設置代表企業及花蓮意象的「企業燈區」點綴現場。
太平洋燈會於1月14日開幕，當天將發放888份好禮給參與民眾，當天下午6點開放民眾排隊，6點30分開始發放，從晚間7點起開始一連串精彩的表演節目，有入選2022花蓮夏戀嘉年華演唱會「夏戀之星」的光芒樂團、紅面鴨偶裝勁歌熱舞，以及幼兒園小朋友們帶來活潑可愛的演出。
另外，開幕當晚有主燈點燈儀式，將施放長約150秒的煙火星空秀，活動期間會場將實施相關人車管制，參觀民眾請由和平路大門入口及太平洋公園北側入口進入。
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