宜蘭綠色博覽會回歸武荖坑風景區 蘇澳鎮開心迎接遊客
宜蘭縣春季大型旗艦活動「綠色博覽會」，以往大多在武荖坑風景區舉行，後來才輪流到生態綠舟，今年由於生態綠舟要委外促參ROT招商，活動場地將回到蘇澳鎮武荖坑風景區，鎮長李明哲歡迎遊客暢遊蘇澳。
武荖坑風景區位於蘇澳鎮，生態綠舟位於冬山鄉，該帶狀性活動每年的參觀人數約40萬至45萬人次，帶動周邊經濟益約3至4億元，以致於兩個鄉鎮都爭取活動去辦。以往大多是在武荖坑風景區，前代理縣長陳金德任內移師到生態綠舟，之後變成輪流辦。
今年的宜蘭綠色博覽會3月31日登場至5月14日，為期45天，活動主題是《Sustainability Maze莎士登迷宮》，初步規劃11個永續未來展區，包含海洋保育、森林維護永續政策宣導，4個陸域遊戲闖關體驗區，另有大型體驗育樂設施如無動力滑道、彈跳闖關、庭院雲霄飛車等，2個水域遊戲生態體驗區，除了戲水體驗區外，另外舉辦河域環境教育課程。
今年因為縣政府工商旅遊處正在辦理生態綠舟森林公園的委外經營招標案，招標日期就在今年3月間，與活動時間衝突，確定宜蘭綠色博覽會回到武荖坑舉辦。
蘇澳鎮長李明哲對此表示歡迎，樂於見到綠博活動回到武荖坑風景區舉辦，該園區的進出停車動線完善，區塊面積大且土地平整，鎮公所將會做好一切準備迎接遊客，目前南方澳跨港大橋也完工通車，適合遊客暢遊蘇澳，品嘗在地美食海鮮，帶動周邊觀光經濟效益。
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