快訊

蔡蘇今早會議…總統府4點聲明 內閣調整時間點曝光

誰載他們去示威？巴西國會暴動調查與博索納羅的下一步

張亞中宣布爭取國民黨總統提名 藍營會重演2019年內戰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應農曆春節 花蓮育兒津貼就學補助提前15日發放

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
因應農曆春節，花蓮縣原訂本月底發放的育兒津貼及就學補助，將提早到15日入帳。圖／報系資料照片
因應農曆春節，花蓮縣原訂本月底發放的育兒津貼及就學補助，將提早到15日入帳。圖／報系資料照片

花蓮縣育兒津貼及就學補助原本為月底發放，因應農曆春節，為避免家長久候，這個月將提早到月中入帳；此外，今年起育兒津貼取消排富規定，縣府教育處提醒，家庭綜所稅率20%以上者，也可向幼兒戶籍所在地鄉鎮市公所提出申請。

縣府教育處表示，中央為支持學齡前幼兒家庭，針對2歲以上未滿5歲幼兒，及未就讀準公幼的5歲到國民小學前幼兒，提供5000元至7000元不等補貼，全縣受惠人數育兒津貼約3000多人，就學補助400多人。

教育處特殊及幼兒教育科科長鄒逢益說，以往育兒津貼和就學補助為隔月30日發放，今年1月適逢農曆春節，不少家長透過縣府1999或縣長信箱關心是否會提早到年前發放，縣長徐榛蔚也非常重視，指示將本月撥款期程從月底提前到15日，教育處正著手進行相關發放作業，讓家長可以提早領取運用。

鄒逢益說，吉安鄉北昌地區因人口移入，對幼兒園需求增加，教育處辦理北昌國小新建附設幼兒園舍工程，已於日前完成招標，預計明年完工，可增加3到5歲兩班共60人，及2歲專班2班32人，共計增加收托92名幼兒。

此外，全縣43所幼立幼兒園中，已有36所簽訂為準公共幼兒園，接受政府補助，讓家長每月繳交月費大幅減少，降低托育負擔。

鄒逢益表示，中央也從今年起取消育兒津貼排富規定，家庭綜合所得稅率20%以上者可提出申請，教育部正研擬修訂「教育部補助地方政府發放2歲以上未滿5歲幼兒育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助作業要點」，預計將採用原申請方式，家長可向幼兒戶籍所在地鄉鎮市公所申請。

教育處表示，因應中央政策，家長送託型態也有轉變，公托部分3到5歲從以往供不應求，到現在還有剩餘名額，也會因應思考，推動轉型下收到2歲，滿足家長需求，縣府將持續推動4到6歲幼兒就學費用全免，營造便宜且優質的教保收托環境。

育兒津貼 幼兒園 教育部

延伸閱讀

搶攻農曆春節商機 台中海線飯店推快閃住房專案

看見幸福台灣／花蓮…呵護老幼 民眾有感

看見幸福台灣／花蓮縣長徐榛蔚…智慧治理 十力齊發

影／農曆春節前後內閣將改組？ 蘇貞昌：院長任免是總統職權

相關新聞

揭兔年春聯「鴻圖大展」 謝國樑：改變並創造更好基隆

基隆市長謝國樑今天公市府設計的「鴻圖大展」兔年春聯與1元紅包，分送市民，另在16、17日會前往4處市場發放1元紅包，祝賀...

宜蘭綠色博覽會回歸武荖坑風景區 蘇澳鎮開心迎接遊客

宜蘭縣春季大型旗艦活動「綠色博覽會」，以往大多在武荖坑風景區舉行，後來才輪流到生態綠舟，今年由於生態綠舟要委外促參ROT...

玉兔燈迎新年 花蓮太平洋燈會14日登場

新春兔年將至，花蓮縣政府舉辦「2023花蓮太平洋燈會」，將於1月14日至2月13日在太平洋公園南濱段登場，今年主燈以禮物...

海保署調查蘭嶼海洋底棲生物 新紀錄32種

海保署委託學術單位調查蘭嶼海洋底棲生物，發現多達32種蘭嶼新紀錄種，其中小雙鱗蛇尾更是台灣的新紀錄種

因應農曆春節 花蓮育兒津貼就學補助提前15日發放

花蓮縣育兒津貼及就學補助原本為月底發放，因應農曆春節，為避免家長久候，這個月將提早到月中入帳；此外，今年起育兒津貼取消排...

重要公共工程採購 基隆啟動廉政平台

基隆市長謝國樑昨宣布，未來市府重要公共工程採購案，將啟動廉政平台，這項平台監督機制在台北、新北市運作已久且順利，基隆將強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。