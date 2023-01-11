因應農曆春節 花蓮育兒津貼就學補助提前15日發放

花蓮縣育兒津貼及就學補助原本為月底發放，因應農曆春節，為避免家長久候，這個月將提早到月中入帳；此外，今年起育兒津貼取消排富規定，縣府教育處提醒，家庭綜所稅率20%以上者，也可向幼兒戶籍所在地鄉鎮市公所提出申請。

縣府教育處表示，中央為支持學齡前幼兒家庭，針對2歲以上未滿5歲幼兒，及未就讀準公幼的5歲到國民小學前幼兒，提供5000元至7000元不等補貼，全縣受惠人數育兒津貼約3000多人，就學補助400多人。

教育處特殊及幼兒教育科科長鄒逢益說，以往育兒津貼和就學補助為隔月30日發放，今年1月適逢農曆春節，不少家長透過縣府1999或縣長信箱關心是否會提早到年前發放，縣長徐榛蔚也非常重視，指示將本月撥款期程從月底提前到15日，教育處正著手進行相關發放作業，讓家長可以提早領取運用。

鄒逢益說，吉安鄉北昌地區因人口移入，對幼兒園需求增加，教育處辦理北昌國小新建附設幼兒園舍工程，已於日前完成招標，預計明年完工，可增加3到5歲兩班共60人，及2歲專班2班32人，共計增加收托92名幼兒。

此外，全縣43所幼立幼兒園中，已有36所簽訂為準公共幼兒園，接受政府補助，讓家長每月繳交月費大幅減少，降低托育負擔。

鄒逢益表示，中央也從今年起取消育兒津貼排富規定，家庭綜合所得稅率20%以上者可提出申請，教育部正研擬修訂「教育部補助地方政府發放2歲以上未滿5歲幼兒育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助作業要點」，預計將採用原申請方式，家長可向幼兒戶籍所在地鄉鎮市公所申請。

教育處表示，因應中央政策，家長送託型態也有轉變，公托部分3到5歲從以往供不應求，到現在還有剩餘名額，也會因應思考，推動轉型下收到2歲，滿足家長需求，縣府將持續推動4到6歲幼兒就學費用全免，營造便宜且優質的教保收托環境。