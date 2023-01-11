快訊

蔡蘇今早會議…總統府4點聲明 內閣調整時間點曝光

誰載他們去示威？巴西國會暴動調查與博索納羅的下一步

張亞中宣布爭取國民黨總統提名 藍營會重演2019年內戰？

海保署調查蘭嶼海洋底棲生物 新紀錄32種

中央社／ 台東縣11日電
海保署委託學術單位調查蘭嶼海洋底棲生物，發現多達32種蘭嶼新紀錄種，海保署表示，蘭嶼甲殼類新紀錄中，野銀潮間帶記錄到粗腿擬瘦招潮，是蘭嶼首次有招潮蟹的正式紀錄。（海保署提供） 中央社
海保署委託學術單位調查蘭嶼海洋底棲生物，發現多達32種蘭嶼新紀錄種，海保署表示，蘭嶼甲殼類新紀錄中，野銀潮間帶記錄到粗腿擬瘦招潮，是蘭嶼首次有招潮蟹的正式紀錄。（海保署提供） 中央社

海保署委託學術單位調查蘭嶼海洋底棲生物，發現多達32種蘭嶼新紀錄種，其中小雙鱗尾更是台灣的新紀錄種。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿，海保署於2022年委託國立中興大學全球變遷生物學研究中心、國立嘉義大學生物資源學系及國立自然科學博物館，針對蘭嶼海域底棲無脊椎動物進行物種普查，首次調查就發現32種蘭嶼新紀錄種，包含21種甲殼類、7種棘皮動物及4種軟體動物，其中小雙鱗蛇尾（Amphipholis squamata）更是台灣的新紀錄種。

海保署表示，蘭嶼甲殼類新紀錄中，野銀潮間帶記錄到粗腿擬瘦招潮（Paraleptuca crassipes），是蘭嶼首次有招潮蟹的正式紀錄；同一地點也發現斯氏折顎蟹（Ptychognathus stimpsoni），為國立中興大學教授施習德與博士生許智惟在2020年所發表的台灣新種，這次於蘭嶼的採集則是台灣的第二筆紀錄。

另外在蘭嶼沙灘潮上帶發現數量不少的中華沙蟹（Ocypode sinensis），但在過去蘭嶼的文獻或調查報告中僅有心掌沙蟹的紀錄，推測可能原因是兩種的形態類似，以至於辨識不易所造成的。

海保署表示，這次調查所發現的棘皮動物與軟體動物的新紀錄種，皆因非常見種，如桑氏柄體參（Labidodemas semperianum），過去台灣僅在墾丁海域發現過；或個體偏愛躲藏，如台灣新紀錄種小雙鱗蛇尾，由於其體型小（體盤直徑約1.8mm）及偏好躲藏於泥沙中的習性；又或體色與棲地背景十分相似而不易發現的軟體動物，如以礁石區海綿為食的割裂圓盤海牛 （Sebadoris fragilis），以及棲息於海藻叢中的翡翠長葡萄螺（Phanerophthalmus luteus）。凸顯出蘭嶼在地形與環境的獨特性，而孕育出豐富的海洋生物多樣性。

海保署表示，首次的調查就已記錄超過150種個體，且蘭嶼新紀錄種約佔20％，顯示蘭嶼的海洋底棲生物物種相當豐富，需要投入更多的人力與時間深入探查。

蘭嶼 國立嘉義大學

延伸閱讀

海保署首次調查蘭嶼海洋底棲生物 發現32種新紀錄種

箝制西南、東南水域 海巡於蘭嶼、枋山設24浬搜索雷達

一張圖看天氣！北台灣一路濕涼到周末 這日再迎冷空氣

跨年看台北101煙火 氣象局分析今晚風向：站這觀賞較好

相關新聞

揭兔年春聯「鴻圖大展」 謝國樑：改變並創造更好基隆

基隆市長謝國樑今天公市府設計的「鴻圖大展」兔年春聯與1元紅包，分送市民，另在16、17日會前往4處市場發放1元紅包，祝賀...

宜蘭綠色博覽會回歸武荖坑風景區 蘇澳鎮開心迎接遊客

宜蘭縣春季大型旗艦活動「綠色博覽會」，以往大多在武荖坑風景區舉行，後來才輪流到生態綠舟，今年由於生態綠舟要委外促參ROT...

玉兔燈迎新年 花蓮太平洋燈會14日登場

新春兔年將至，花蓮縣政府舉辦「2023花蓮太平洋燈會」，將於1月14日至2月13日在太平洋公園南濱段登場，今年主燈以禮物...

海保署調查蘭嶼海洋底棲生物 新紀錄32種

海保署委託學術單位調查蘭嶼海洋底棲生物，發現多達32種蘭嶼新紀錄種，其中小雙鱗蛇尾更是台灣的新紀錄種

因應農曆春節 花蓮育兒津貼就學補助提前15日發放

花蓮縣育兒津貼及就學補助原本為月底發放，因應農曆春節，為避免家長久候，這個月將提早到月中入帳；此外，今年起育兒津貼取消排...

重要公共工程採購 基隆啟動廉政平台

基隆市長謝國樑昨宣布，未來市府重要公共工程採購案，將啟動廉政平台，這項平台監督機制在台北、新北市運作已久且順利，基隆將強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。