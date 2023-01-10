基隆國安路傳地層滑動 高低差逾15公分

基隆市國安路往八堵路方向，由於連日大雨造成地層滑動情況，立委蔡適應服務處今天前往會勘，發現柏油路與地基差距超過一個手掌約15公分寬，路基已經明顯掏空。

蔡適應服務處表示，日前台灣自來水公司施作汰換管線工程時，由於連日大雨發現國安路地層滑動，蔡適應服務處今天邀請台灣自來水公司、基隆市政府工務處現場會勘。服務處助理張婷崴表示，國安路道路兩側並沒有施作排水設施，自來水公司施作完畢後，也僅依規定復舊，目前國安路的道路現場已經有嚴重路面掏空現象，柏油路與地基差距超過一個手掌約15公分寬，路基已經明顯掏空。

張婷崴表示，國安路現場不僅沒有圍籬、警示措施，也沒有任何交通管制，而且他走到下方的尚仁街，還發現數支電線桿傾斜，山坡明顯隆起，路面也隆起破損，這裡是尚仁街居民和尚仁國小教職員可能會經過的路段。