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基隆議長童子瑋當創世志工 送紅包植物人家幫貼春聯

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆議長童子瑋當創世志工，送紅包植物人家幫貼春聯。圖／議長童子瑋辦公室提供
基隆議長童子瑋當創世志工，送紅包植物人家幫貼春聯。圖／議長童子瑋辦公室提供

「第33屆寒士吃飽30」活動開跑，基隆市議長童子瑋今天化身創世基金會暖男志工，將春節紅包送至植物人家戶中，並幫忙貼上春聯，要讓弱勢基層過個好年。

基隆一名年過七旬許媽媽，撫養植物人兒子多年，兩年前她兒子入住創世基隆院後，許媽媽生活終於獲得喘息。

童子瑋說，受疫情影響許多產業與民眾生計都受影響，寒士處境更加艱辛，感謝創世基金會在寒冬送暖，以送禮到家的方式，由志工將年禮與紅包送到1萬2千名弱勢朋友手中，讓寒士更能感到暖心的溫度。

童子瑋表示，他是媽祖廟埕長大，阿公從小對他的教育，就是要在能力範圍內助人扶弱，創世基金會扶弱精神讓人動容，許媽媽就是值得肯定的正能量故事。

童子瑋指出，希望大家加入創世的行列，一點一滴的支持，都是讓愛在社會擴散，讓每一位植物人病患受到妥善的安置照顧。

基隆議長童子瑋當創世志工，送紅包植物人家幫貼春聯。圖／議長童子瑋辦公室提供
基隆議長童子瑋當創世志工，送紅包植物人家幫貼春聯。圖／議長童子瑋辦公室提供

童子瑋 植物人 基隆

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