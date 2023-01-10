聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆議長童子瑋當創世志工 送紅包植物人家幫貼春聯
「第33屆寒士吃飽30」活動開跑，基隆市議長童子瑋今天化身創世基金會暖男志工，將春節紅包送至植物人家戶中，並幫忙貼上春聯，要讓弱勢基層過個好年。
基隆一名年過七旬許媽媽，撫養植物人兒子多年，兩年前她兒子入住創世基隆院後，許媽媽生活終於獲得喘息。
童子瑋說，受疫情影響許多產業與民眾生計都受影響，寒士處境更加艱辛，感謝創世基金會在寒冬送暖，以送禮到家的方式，由志工將年禮與紅包送到1萬2千名弱勢朋友手中，讓寒士更能感到暖心的溫度。
童子瑋表示，他是媽祖廟埕長大，阿公從小對他的教育，就是要在能力範圍內助人扶弱，創世基金會扶弱精神讓人動容，許媽媽就是值得肯定的正能量故事。
童子瑋指出，希望大家加入創世的行列，一點一滴的支持，都是讓愛在社會擴散，讓每一位植物人病患受到妥善的安置照顧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言