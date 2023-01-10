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器官捐贈完成造福5人以上 冬山路車禍女孩遺愛人間
冬山國中女學生岑岑1月3日在冬山路與安中路口遭遇車禍，在加護病房數日，6日失去腦幹反應，昨日腦死宣判程序結束，在家人的陪伴中，聖母醫院團隊今天凌晨2時完成器官捐贈手術，預估至少能讓5人受惠。
就讀冬山國中2年級的岑岑，1月3日放學回家走在斑馬路上，遭闖紅燈的砂石車撞倒輾過，一度失去生命跡象，在消防人員與醫療人員的搶救下恢復呼吸心跳，在加護病房生死徘徊數天，爸媽與姊姊每天陪她說話，班上同學與家長也送來花束為她加油。
1月6日下午，岑岑瞳孔放大，醫生判定腦死。姊姊說，岑岑是個孝順的孩子，經常逗爸爸開心，也熱心公益，常與爸媽一起淨灘，淨灘抽獎活動中獎了，也會送給媽媽。一家人都知道，岑岑是非常有愛心的孩子，與主治醫生討論後，決定捐贈器官。
1月9日上午11時，腦死判定結束，下午1時，一家人與醫療團隊送岑岑進入開刀房，經歷12小時手術，今日凌晨完成器捐手術。醫院估計至少5人受惠，許多家庭因此得到救贖，感謝岑岑遺愛人間。
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