小愛爸爸被霹靂舞國際冠軍納納圈粉 讚基隆之光將協助

基隆市中興國小年僅7歲的林李納，去年底參加法國BATTLEPRO霹靂舞大賽，以連續頭轉大風車技壓群雄，勇奪12歲以下組冠軍。基隆市長謝國樑今天到學校恭喜「納納」，謝國樑說，他都被「納納」圈粉了，未來市府將協助他往霹靂舞發展，大讚基隆之光。

納納自5歲起開始練霹靂舞，他每天從最初2小時增加到6小時 ，看著同學下課出去玩，他都在練習跳舞，拿過全國各地小大獎項，也出國比賽，去年底他在法國拿下兩個國際賽冠軍，苦盡甘來。

納納的爸爸李致穎經營蔥油餅店，母親是阿美族，夫妻兩人都支持孩子學舞。中興國小校長楊志欽說，才二年級就有如此好成績，納納有非常多粉絲，未來大有可為。

謝國樑今天到學校向「納納」及家人表達恭喜，表示這不只是為基隆爭光也為國爭光，連他都被「納納」圈粉了。納納和市長對談流利，一點都不會怯場，他向市長說，「因為跳霹靂舞很帥，我很喜歡跳舞」，每天練練他不喊累，因為他很愛跳。

過程中，謝國樑和「納納」爸爸談及，孩子的訓練歷程與需求，還一同觀賞「納納」出國參賽精彩影音報導，謝市長贈送「納納」鹹蛋超人玩偶，「納納」則回贈市長法國比賽紀念衫，現場還小試身手，來段即興舞蹈演出，搏得滿堂彩。

謝國樑指出，「納納」得到國際比賽冠軍，不但是為基隆爭光，也為國家爭光，同是身為小愛爸爸的他，除了解到孩子的潛能，也能理解父母在培訓孩子過程中的需求。

謝國樑表示，市府思考在未來的訓練過程，能提供適宜的協助方式，讓「納納」發揮實力與潛能，在國際賽多拿幾座冠軍，就是替基隆拿冠軍。

李致穎則向市長說，他是做生意的，如果要帶孩子出國比賽，生意就得停擺，常要出國比賽要負擔不小的經費，擔心未來負擔不了。