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守護小燕鷗棲地 羅東林管處與各單位協調商討對策

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
小燕鷗是2級保育鳥類，每年4到9月飛經台灣，宜蘭南澳沿海是他們重要繁殖棲地。圖／宜蘭縣農業生態發展協會提供
小燕鷗是2級保育鳥類，每年4到9月飛經台灣，宜蘭南澳沿海是他們重要繁殖棲地。圖／宜蘭縣農業生態發展協會提供

小燕鷗是2級保育鳥類，每年4到9月飛經台灣，宜蘭南澳沿海是他們重要繁殖棲地，卻面臨遭到破壞的風險。小燕鷗的棲地有大範圍不在保護區內，羅東林管處積極與棲地相關的各單位協調，希望能在得到共識的情況下保護小燕鷗。

羅東林管處指出，小燕鷗棲地威脅主要來自人為干擾、流浪狗與車輛。人流頻繁移動不僅干擾小燕鷗繁殖，遺留下的垃圾也破壞棲地；流浪狗與車輛則直接對小燕鷗造成生命威脅。由於尚未長期追蹤，無法從小燕鷗數量上推估棲地威脅造成的影響，但林管處幾次勘察都能明顯觀察到上述情形。

小燕鷗的棲地大面積不在保護區內，而是一般公有地甚至私有地，有關單位無法強硬推動保育策略，也造成棲地保護的困難。行政院推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，以保護區外的棲地為重點，試圖協調各單位達到共識。

林管處近日與海洋保育署、宜蘭縣政府農業處、水利資源處、防疫所、環保局、水利署河川局等各單位召開協商會議，與會還有野鳥學會、生態農業發展協會等在地組織，共計11個單位，商討如何保護小燕鷗。

林管處指出，目前預計推動的項目包括：和防疫所溝通處理甚至誘捕流浪犬，與河川局等單位協調布設阻隔設施，和在地組織合作持續監測小燕鷗的繁殖狀況等等。各單位立場不同，不易取得共識，仍要不斷討論細節，還給小燕鷗安全的棲地。

羅東林管處積極與小燕鷗棲地相關的各單位協調，希望能在得到共識的情況下保護小燕鷗。圖／羅東林管處提供
羅東林管處積極與小燕鷗棲地相關的各單位協調，希望能在得到共識的情況下保護小燕鷗。圖／羅東林管處提供

保護區 羅東 生態保育

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