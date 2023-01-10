守護小燕鷗棲地 羅東林管處與各單位協調商討對策

小燕鷗是2級保育鳥類，每年4到9月飛經台灣，宜蘭南澳沿海是他們重要繁殖棲地，卻面臨遭到破壞的風險。小燕鷗的棲地有大範圍不在保護區內，羅東林管處積極與棲地相關的各單位協調，希望能在得到共識的情況下保護小燕鷗。

羅東林管處指出，小燕鷗棲地威脅主要來自人為干擾、流浪狗與車輛。人流頻繁移動不僅干擾小燕鷗繁殖，遺留下的垃圾也破壞棲地；流浪狗與車輛則直接對小燕鷗造成生命威脅。由於尚未長期追蹤，無法從小燕鷗數量上推估棲地威脅造成的影響，但林管處幾次勘察都能明顯觀察到上述情形。

小燕鷗的棲地大面積不在保護區內，而是一般公有地甚至私有地，有關單位無法強硬推動保育策略，也造成棲地保護的困難。行政院推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，以保護區外的棲地為重點，試圖協調各單位達到共識。

林管處近日與海洋保育署、宜蘭縣政府農業處、水利資源處、防疫所、環保局、水利署河川局等各單位召開協商會議，與會還有野鳥學會、生態農業發展協會等在地組織，共計11個單位，商討如何保護小燕鷗。