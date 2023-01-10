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宜蘭市區道路養護績效佳 縣市分組評比兩項全國第一
宜蘭縣政府除了對公路養護績效佳，對市區道路維護管理也很重視，最近在內政部舉辦的市區道路養護管理及人行環境無障礙考評中，榮獲縣市組「道路養護」與「人行環境」分項全國第一名，「政策作為」及「街廓考評」分項考評第二，總成績甲等好成績。
宜蘭縣政府針對公路養護評鑑曾經連續六連霸全國第一名，市區道路維護管理也在全國名列前茅，最近得獎，縣府交通處今天把昨天領到的獎座獻獎給縣長林姿妙。
交通處表示，內政部針對全國22個縣市政府辦理「市區道路養護管理暨人行環境無障礙」年度考評，扣除直轄市的縣市型評比，依據往年考評成績較優者歸類為縣市甲組，其餘是縣市乙組，宜蘭縣屬於甲組。
考評內容分「政策作為」與「實際作為」，政策作為由各縣市提出簡報說明，再由委員考評，宜蘭縣在道路養護計畫及經費編列與分配、人行道整體改善規劃、跨局處聯合專案計畫、人行環境管理改善措施、創新作為等表現優異現，獲縣市甲組第二名。
「實際作為」分為路段考評與街廓考評，宜蘭縣抽選接受「路段考評」包括羅榮路暨東榮路一段、公正路、中正北路，蘇澳鎮大同路5巷暨隘界路、育才路暨志成路、海山西路等，接受「街廓考評」是冬山火車站周邊道路。
宜蘭在車道與人行道鋪面平整度、人行與無障礙空間安全與順暢、排水設施、交通設施、植栽等維護管理等各方面都獲得現地考評委員的良好評價，因此獲得路段考評中「道路養護」與「人行環境」分項第一，及「街廓考評」分項第二名。
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