蘭陽戲劇團創團至今 編列補助預算被砍剩不到一半

宜蘭縣政府成立蘭陽戲劇團，是全國唯一由政府成立的歌仔戲團，但是經費從原來創團時的3千萬元，被議會砍到目前年度經費只剩1180萬元，縣議員楊弘旻要求幫演員加薪，縣府文化局通盤檢討後增加演員等基本開銷，建議至少需要再補助500萬元。

縣政府文化局今天在縣務會議報告蘭陽戲劇團的營運現況，依照組織章程規定，蘭陽戲劇團的人力配置行政組員7人，目前只有3人；演藝組人員45人，含演員、樂師30位及其他演藝組人員15人，但是目前現況只有16人，包含演員8位、樂師5位及其他演繹組員3人，演出人力捉襟見肘。

劇團從1992年成立至今，創新製作劇目達75部作品，比較著名作品如錯配姻緣、吉人天相、狸貓換太子、媽祖護眾生、周公法鬥桃花女、蔣渭水等，但由於演出人力不夠，經常要向外面的劇團借人演出，臨時演員組合搭配未盡完善。

縣議員楊弘旻日前在縣議會定期大會指出，由於演員薪水太低，才會留不住人，建議縣府應該針對優秀的演出人才，給予加薪鼓勵；不過也有議員認為，劇團要有能力自負盈虧。

蘭陽戲劇團表示，近年來積極爭取縣內外演出機會及創新製作，每年演出場次突破上百場，但是110年因為遇上疫情，使得演出場次減少剩下一半，去年又恢復到上百場演出，帶進約800萬元收入。