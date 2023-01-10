高牆內的謬思與靈感 宜蘭監獄舉辦稻草裝置藝術比賽

監獄高牆中的收容人與農餘閒置的稻草能擦出什麼火花？宜蘭監獄舉辦的「稻草裝置藝術比賽」1月4日落下帷幕，21個工場推出21件稻草裝置藝術，編法多樣、細節完整，冠軍隊伍甚至加入音樂元素，展現收容人的手藝與巧思。

宜蘭監獄自108年開始，為了推廣在地農村文化、提升監獄形象，以及豐富收容人的技藝與生活，舉辦稻草裝置藝術比賽。獄方向周邊農家購買閒置的稻草，並提供鐵線、黏膠等材料，每個工場推舉12位收容人，花費3個月左右製作底部約40平方公尺、高度2公尺內的裝置藝術。

監獄方表示，得獎的工場能得到累進處遇加分，一些刑期較長的收容人為了及早假釋，會全力以赴，利用白天上課及作業空餘的時間製作，有了前3年的經驗，手藝和創意更上層樓，令包含大學老師、記者等組成的評審團傷透腦筋，足足花費1個多小時才決出名次。

第16工場製作的「西遊尋根」，以西遊記唐僧師徒為主角，表達不畏艱難、努力前行的人生態度，除了師徒4人，武器、行李、經書等細節一應俱全，並加入音樂元素，按下按鈕「火焰山」中傳出陣陣梵音，贏得評審一致讚許，榮膺冠軍。

第8工場「齊天大聖闖天宮」、第5工場「魚尾獅」、第15工場「五路財神佑亨通」分別奪下亞軍與季軍（第三名同分並列），加上第5名與佳作1名，為本屆得獎名單。