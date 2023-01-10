宜蘭7旬婦喪子後獨居拾荒 今重溫過年團圓火鍋

宜蘭冬山鄉70歲的陳姓婦人靠撿拾回收維生，她兩個兒子前年分別因心肌梗塞和癌症去世，只能看著兒子留下的手機和手機桌面的照片。華山基金會、台化公司龍德廠今天和冬山鄉長、愛心志工來到家中，一同吃火鍋圍爐，讓陳姓老婦重溫過年團圓的感覺。

陳姓老婦寡居多年，膝下兩子均患有長期疾病，2人雖有過婚姻，早早離了婚，孩子們都交給女方撫養。她長年撿回收物貼補家用，兒子們也靠打零工維持生計，110年，長子因心急梗塞驟逝，次子也因癌症病逝，老婦獨居。

陳婦每天清晨5時出門，用機車拉著拖車，一路撿拾回收物，一個月收入1000到2000元，加上中低收補助的7000多元，勉強度日；她身體雖然還硬朗，但思念兒子，他們留下的手機也捨不得換，因為手機的桌面是兒子的照片。

華山基金會去年5月，透過網路資訊發現陳婦的狀況，定期前往探視，給予物資協助。今天，基金會偕同台化公司龍德廠，與冬山鄉長林峻輔和華德福高中的學生志工，到陳婦家大掃除、貼春聯，贈送年菜並一同吃火鍋，特別準備了她過去與兒子們常用的菜色。