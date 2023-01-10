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台灣世界展望會邀大眾「紅包傳愛」 助弱勢兒少過好年

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
世界展望會東區辦公室邀大眾「紅包傳愛」，幫助弱勢兒少過好年。記者王思慧／攝影
世界展望會東區辦公室邀大眾「紅包傳愛」，幫助弱勢兒少過好年。記者王思慧／攝影

物價攀升、疫情再起，東部弱勢兒少家庭經濟受影響，台灣世界展望會調查2022年全台服務的兒少生活樣態與成長環境，有80%孩子學習資源不足，更有5千名孩子三餐不穩、營養不均等。因此世展會在農曆年前發起「紅包傳愛」活動，盼助弱勢兒少度過新的一年。

世展會東區辦公室今天舉行記者會，主任李玉明主任表示，針對家庭環境與功能、健康營養、社區生活環境資源、教育多元發展、安全需求等5個面向分析，發現想去打工賺錢的兒少多了2.8%，因918地震住家或生活區域受損增加3.8%；平日三餐不固定兒少多1.3%；更新增16.1%的兒少無照駕駛，也增加2.3%自己騎電動車或共乘機車，顯示弱勢兒少需求不減反增。

世展會今天邀請資深社工分享生命故事與經驗，社工艾慧蓮國小時家庭經濟困難，也曾接受展望會資助，會選擇投入社工服務工作，就是因為當初受到很多善心人士幫忙，遇到困難想放棄時，身為太魯閣族的她，就會想起母親曾說過「如果連妳都不做，那誰要幫助這些原住民孩子呢？」就這樣一路堅持了29年。

艾慧蓮說，資源有限，提供孩子助學金時，都會提醒家長一定要運用在孩子身上；也常突擊家訪，才能一窺家庭與孩子真實的生活景況。社工是一份不容易的工作，看到孩子們在有份穩定工作，能養活自己和家人，在路上相遇打招呼，就是很大的很安慰。

李玉明表示，東部地區面臨家庭照顧功能不佳、經濟弱勢，導致孩子無法繼續升學及資源不足等問題，盼透過紅包傳愛，投入國內貧童助學金、學齡前兒童營養扶助金、弱勢家庭暨青少年培力發展、突逢急迫困境的弱勢家庭生活扶助金等，邀請社會大眾支持弱勢兒少。

紅包傳愛活動募集助學、健康、希望與平安等4大紅包，愛心金額不限，即日起至2月28日止，單筆紅包金額達1000元，即能獲得世展會設計的紅包袋一組，每筆善款以贈送5組為限，數量有限，贈完為止。

世展會花蓮中心社工艾慧蓮關懷個案，幫助弱勢家庭與兒少度過難關。圖／世展會東區辦公室提供
世展會花蓮中心社工艾慧蓮關懷個案，幫助弱勢家庭與兒少度過難關。圖／世展會東區辦公室提供

紅包 社工

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