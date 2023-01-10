宜蘭生態綠舟促參ROT委外經營 民間業者踴躍出席招商會

宜蘭縣冬山河生態綠舟森林公園屬於冬山河風景區範圍，適合舉辦戶外活動及推動小船遊河，縣政府為了開源節流及引進民間創意，決定以ROT或OT的方式委外經營，今天舉辦招商說明會，吸引不少有興趣的民間業者踴躍出席。

冬山河的下游河岸是親水公園，每年舉辦國際童玩藝術節，中上游河岸是「生態綠舟」森林公園，春夏之間舉辦綠色博覽會，全區18公頃。園區有冬山河流過美景如畫，大面積綠地草皮非常適合時下流行的露營活動，而且是豪華型露營。縣政府委外經營的消息傳出後，詢問的民間界業人士相當多。

縣政府工商旅遊處表示，生態綠舟民國105年全區開園，區內規劃多元地景及特色環境，結合休閒遊憩與流域資訊平台等功能，作為宜蘭縣結合遊憩與環境教育的重要場域，目前收取門票及停車費、付費電動小船遊河，由縣府經營。

工旅處說，將來為了拓展觀光客源，撙節政府預算，以引入民間資金、創意及經營效率，依促參法以ROT及OT等民間參與方式辦理招商。

招商合作期間15年，應投資金額不得少於5600萬元，主計畫範圍是冬山鄉珍珠二段827地號等24筆土地，面積約14.6公頃，代為管理維護用地面積約為1.9公頃，既有建物包含觀光零售服務站、觀光遊憩管理服務設施、休閒服務場所、辦公室、公廁、飲食店、涼亭、休息室、淋浴間、儲存庫等。