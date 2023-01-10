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生命影響生命 展望會社工劉惠美服務部落女兒追隨

中央社／ 花蓮縣10日電

「生命影響生命」阿美族社工劉惠美工作逾20年，女兒從小看媽媽服務弱勢，追隨母親腳步，大學也讀社工科系；深諳箇中辛酸，劉惠美一度反對，如今女兒也是社工，母女經常互相討論。

台灣世界展望會東區辦公室今天召開記者會，說明「紅包傳愛」募款需求，並安排資深社工分享生命故事與經驗。

在玉里中心服務21年劉惠美說，她服務的區域包括玉里、富里、卓溪、瑞穗，印象深刻的是服務高風險個案時，個案爸爸吸毒長期進出派出所和監獄，媽媽受不了棄家離開。

劉惠美說：「每次去訪視時，個案爸爸一直不肯讓社工進門，只讓孩子和我們隔著門對話，所以只能趁著阿嬤給孩子送餐的時候，進去看看家裡狀況。」

有戶子女眾多的案家，家裡有6名孩子，父母有酒癮，雖然衛生單位也介入處理，但情況沒有太多改善；父親離世後，母親也離開家裡，只靠阿嬤帶大這些孩子們，遺憾的是阿嬤在前年離世，現在家裡靠大哥、老三擔任志願役薪水養家和照顧弟妹。

「社工工作看到人生百態，但能讓一個弱勢家庭有所改變，成就感很大」，劉惠美說，她在女兒幼稚園時開始進入展望會工作，能夠服務自己族群充滿熱忱，雖然其中有酸甜苦辣，如今能與同為社工的女兒一起討論，覺得欣慰。

台灣世界展望會東區辦公室主任李玉明說明，調查2022年全台服務的弱勢兒少生活樣態和成長環境，從家庭環境與功能、健康/營養、社區/生活環境資源、教育/多元發展、安全需求等面向分析，8成孩子學習資源有限，參考書、電子設備等匱乏；5000名孩子三餐不穩、營養不均；3000名的孩子因家庭經濟狀況，缺乏可參考的生涯規劃；6500名孩子居住環境老舊，能源開銷及安全疑慮加劇。

李玉明指出，每個孩子的成長都要被關懷、陪伴，當孩子需要幫助或出現狀況，需要家長、學校、政府及社工一同張開雙手接住他的需要，而默默無名的社工，是陪孩子和家長度過困難與日常煎熬的關鍵角色。

李玉明表示，經由兒少需求調查報告，調整未來服務工作項目與重心，並透過「紅包傳愛」募集助學、健康、希望、平安紅包，愛心金額不限，即起至2月28日單筆紅包金額達1000元，即贈獨家設計紅包袋一組，邀請社會大眾一起支持國內弱勢家庭兒少需求。

社工 紅包

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