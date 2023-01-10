基隆重要公共工程採購比照雙北 謝國樑宣布啟動廉政平台

基隆市長謝國樑今天表示，未來市府重要公共工程採購案，將啟動廉政平台，這項平台監督機制在台北、新北市運作已久且順利，基隆市將強化市府採購案件監督機制，但他澄清並非是針對目前特定的工程。

謝國樑今天主持市政會議後記者會，說明未來市府重要公共工程採購案，將啟動廉政平台，這項平台監督機制在台北、新北市運作已久且順利，未來基隆市將強化市府採購案件監督機制，協助公務員勇於任事，營造優質公共環境，達到清廉執政目標。

謝國樑指出，為確保公共工程採購案的推動進度，並兼顧執行品質，由市府判定重要的公共工程採購案，有必要成立者，將啟動廉政平台，由市府政風處擔任秘書單位，將邀請地檢署、廉政署、調查站視情況派員參加，以強化市府採購案件監督機制。為推動這項平台監督機制，市府政風處昨天還前往新北市政府取經觀摩。

謝國樑說明，市府將授權政風處訂定標準，透過這項機制運作，杜絕不當干擾，包括外部和內部，讓公務員能認真好好做事，遴選出最好的廠商業者，來為市民與政府提供優質公共服務，其次，優化監督機制，比照雙北的透明化，達到清廉執政的目標。

由於近日才發生市立田徑場改建的工程爭議，這時宣布啟動廉政平台引發揣測，謝國樑澄清並非是針對目前特定的工程，而是他本來就很這樣來做。