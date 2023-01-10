花蓮縣長宣誓就職「線上有速度、線下有溫度」

【圖文提供｜花蓮縣政府】

推數位轉型、NFT聖誕卡 用智慧科技培植在地人才

要將花蓮打造為國際級的的觀光城市，甫於25日宣誓就職的花蓮縣長徐榛蔚，在交接典禮上表示，未來縣府團隊將以鄉親的需求作為施政的目標，儘管花蓮地廣人稀，在施政上有相當大的難度與困境，但將秉持智慧城市、智慧治理的理念，戮力以赴，希望所有政策都能符合鄉親的期待。

徐榛蔚縣長表示，花蓮的未來需要府內外團結一致，以及花蓮33萬鄉親攜手同心，花蓮才會更美好、進步，未來4年將以永續的願景，帶領縣府團隊繼續向前，為花蓮的建設和發展齊心努力，與花蓮鄉親共同打造國際都會、觀光幸福花蓮。她也再次感謝鄉親給予縣府和她肯定，這段時間讓她感受到溫暖，也看到花蓮成長進步。徐榛蔚說，花蓮是築夢踏實的基地，她會與所有鄉親一起努力維持花蓮幸福與建設。

落實智慧城市 以數位藝術翻轉生活 NFT賀卡培植智慧科技人才

談起過去4年的城市發展重點，以及未來的施政方針，徐榛蔚縣長分享，「智慧城市、數位孿生」一直以來都是重要的政策方向，因為看見數位浪潮與虛擬經濟生活的趨勢，從最貼近生活的數位藝術作為為切入起點，首度從產、官、學三方合作，與台灣知名NFT「太空鱷魚AstroGator」創作者蔡沛希（Daniel Tsai）聯名，攜手花蓮在地20所國小、200多名國小學童一起創作，並推出4000張獨一無二的聖誕賀卡NFT「明日萌物團」，於12/21至12/25花蓮幸福聖誕城活動現場免費空投，讓花蓮軟實力能被世界看見。

以聯名NFT數位藝術做開端 盼用智慧科技培植人才

花蓮縣長徐榛蔚表示，希望透過此次數位藝術合作聯名，讓孩子能夠知道數位藝術是什麼，透過文化藝術產業來和國際接軌，不只是在花蓮被看到，而是花蓮孩子的創造力透過數位能被看到，對於並沒有那麼清楚何謂「區塊鏈」、「數位藝術」、「NFT」的民眾來說，透過這次領取聖誕賀卡NFT可以了解學習如何應用加入，藉此作為花蓮踏出智慧城市、數位藝術的第一步。

智慧城市計畫 用藝術結合數位應用讓花蓮孩童與國際接軌

持續將數位內容、數位生活推動到生活周遭每個角落，是花蓮縣政府智慧城市的一環，企圖反轉青年世代、孩童教育和地方社會生活，在整個數位轉型中，花蓮以得天獨厚的環境、純樸人文與原民文化交融中，產生出獨特的創作和創新空間，透過數位應用消弭偏鄉資源限制，更能讓偏鄉孩童接軌國際。

徐榛蔚縣長分享，唯有運用智慧科技概念培植、厚植花蓮人才，才能真正將人才留在花蓮，同時帶到花蓮人口紅利，此次藉由數位藝術為未來在數位生態系佈建、推動邁出第一步，這一步也可說是全國標竿。

事實上已經揚名國際的知名NFT「太空鱷魚AstroGator」創作者蔡沛希就是花蓮出身，受到父親與哥哥影響接觸NFT和區塊鏈，他認為NFT是一個很好的機會能讓創作不只是在台灣，也能被世界看見。此次與200多位花蓮在地小朋友合作，對他來說是從未有過的經驗，他直言通過此次合作，讓他看到自己小時候的樣子，「我小時候也很喜歡創作，但當時沒有這樣的平台可以把自己的創作和大家分享，因此是很特別的經驗。」

蔡沛希表示，此次合作最讓他驚艷的是靜浦國小學生畫的作品，他認為小朋友天生對於大自然的色感讓人印象深刻，為了讓整合此次收件的200件作品，他認為以「諾亞方舟」概念是很好的方式來整合小朋友的創作。

對於此次花蓮縣政府推出的數位藝術計畫，蔡沛希認為藝術走入生活需要一段時間耕耘，並非僅做一個項目或一件作品就能直接到位，但他認為藉由縣府推出的計畫是很好的開始，希望透過此次計畫作為起步，讓藝術走進生活中並慢慢到位。