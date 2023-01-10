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春假勿擅入大武山自然保留區 違者最高罰15萬元

中央社／ 台東縣10日電

台東林管處表示，農曆春節連假有人計畫親近森林，提醒民眾如需進入大武山自然保留區須提前上網申請取得許可，若未申請擅入，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

台東林管處今天發布新聞稿指出，農曆春節連假即將到，台東林管處大武工作站與保七總隊第九大隊台東分隊將派員於連假期間加強大武山自然保留區保育巡查，有意前往的民眾或研究單位務必提前於「自然保護區域進入申請系統」申請，並獲許可後再行前往。

大武山自然保留區，台東林管處表示，保留區範圍遼闊為台灣面積最大的自然保留區，保護對象為野生動物及其棲息地、原始森林及高山湖泊等，區內未經破壞的自然景觀常吸引民眾前往。

台東林管處提醒有意前往自然保留區進行環境教育或學術研究的民眾或單位，務必到「自然保護區域進入申請系統」提出申請，並依核准進入的日期、地點前往保留區；原住民族為傳統文化、祭儀的需要也可提出申請，或可聯繫大武工作站協助申請。

依據「申請進入自然保留區許可辦法」規定，台東林區管理處表示，保留區內禁止露營、野炊、燃火、搭設帳棚、游泳、騎乘自行車或駕駛機動車輛，民眾要將垃圾、果皮、種子等廢棄物攜出，避免影響保留區內原有生態。

台東林區管理處指出，民眾若未申請擅入，依文化資產保存法相關規定，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

台東 連假

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