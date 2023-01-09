林姿妙小內閣第二波局處首長大調動 秘書長鎖定吳志宏

宜蘭縣長林姿妙連任後最近將進行第二波小內閣人事調整，據了解，1月16日這波包括文化局長、勞工處長、農業處長、建設處長及工策會總幹事等單位主管都傳出可能職務異動，加上地政處長及環保局長退休也要補人，調整幅度相當大，至於秘書長一職仍鎖定由民政處長吳志宏接。

林姿妙縣長上月25日連任就職，發布由秘書長林茂盛升任副縣長，4位政務官任用的一級主管包括秘書處長、社會處長、勞工處長及文化局長全部留用。但是在16日第二波小內閣人事調整中，其中有2位政務官，即文化局長呂信芳及勞工處長林文裕確定將離開職務。

宜蘭縣公共造產總經理今年初出缺，未來將由文化局長呂信芳接任，文化局長一職由副局長辜雯華升上來。50歲的辜雯華是國立嘉義大學企管系博士，曾任宜蘭縣政府民政局原民科長、南投縣政府原民局局長、宜蘭縣政府秘書及文化局副局長等職務，學經歷豐富。

由於婦女新知基金會日前發布，宜蘭縣政府任用女性主管比例低，未來辜雯華升任文化局局長，可以提高宜蘭任用女主管的比例。

此外，縣府勞工處長林文裕將接掌宜蘭縣工商發展投資策進會總幹事，遺缺由農業處長康立和遞補，原工策會總幹事游美蘭將接任宜蘭縣肉品市場公司總經理，不過這部分的人事調整要到2月才會上任。

現任建設處長黃志良在前代理縣長陳金德任內時，由於他擔任建設處長的意願不高，當時是以參議代理處長，直到林姿妙縣長任內他前後擔任交通處長及建設處長，這次傳出將調整職務擔任參議或交通處長；黃志良若是回來當交通處長，原來的交通處長王明輝可能去接農業處長。

縣政府參議李新泰曾經當過計畫處長、建設處長、勞工處副處長及農業處副處長、工旅處科長等職，歷練過相當多局處工作，是縣長可以靈活運用的人才，預料在這波人事調動中可能出任局處首長。