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基隆軍方齊聚 謝國樑致贈春節加菜金感謝保國衛民
基隆市政府民政處及軍人服務站，在農曆春節前舉辦敬軍慰問活動，今天邀請基隆地區各駐軍單位代表齊聚市府，由市長謝國樑致贈加菜金，感謝國軍保家衛國。軍方提出暑假教召訓練，基隆需要可容納百人以上的空間要求；謝指示民政處研擬對策，協助國軍訓練。
駐地在基隆的馬防部駐台勤務支援中心、陸軍關渡指揮部、海軍131艦隊、海軍基隆後勤支援指揮部、海軍水下作業第3隊、陸戰隊警衛2營、基隆市後備指揮部、基隆憲兵隊、海巡署第2指揮部、海巡署第2岸巡隊及第1海巡隊代表，今前往市府接受謝國樑和民政處長張淵翔代表市民致敬。
謝國樑說，除了提前向所有國軍弟兄祝賀春節，也要代表市民感謝各駐軍部隊，平時堅守崗位，執行戰備任務，當基隆發生災害時，也會協助市府進行防救災工作。
謝國樑表示，國家的安全與和平是大家最希望看到的，他常說基隆是台灣的諾曼第，在過去幾百年間，台灣只要發生軍事衝突，基隆都是首當其衝。基隆民眾因此更能了解和平的可貴，以及戰爭帶來的毀滅性，維持國家與基隆的和平安全，需要各界努力維護。
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